Em Dourados, Neno Razuk solicita a Eduardo Riedel empenho para pavimentação asfáltica em rua do Jardim Canaã III e região

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

Atendendo pedido dos moradores de Dourados e demandas trazidas pela vereadora douradense Liandra da Saúde (PTB) o deputado estadual Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) empenho na liberação de recursos para a pavimentação asfáltica na rua Doutor Mandacaru de Araújo que interliga os bairros Jardim Canaã III e o Jardim Flamboyant. A proposição também foi enviada para o diretor da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de MS (Agesul) Emerson Antônio Marques Pereira.





“A população aguarda por este benefício há anos, vez que ficou apenas este trecho fora da pavimentação. É importante ressaltar que esta via faz margens do Horto Florestal e também é uma via de acesso aos bairros Jardim Colibri, Terra Roxa I e II, seguindo até à sede do Detran e do DOF”, enumera o parlamentar sobre a importância da obra apontando ainda que já conversou com o secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel sobre o problema.





Neno lembra ainda que a ausência de pavimentação asfáltica nestes trechos, além de comprometer uma passagem segura traz outros problemas. “Os alagamentos que ocorrem por meio do entupimento dos bueiros nos dias chuvosos, além do transtorno aos moradores, comprometem toda a integridade da pavimentação já existente”, destacou.





Para a vereadora o empenho do Governo será importante para destravar a obra. “Sabemos que há sensibilidade do governador com nossa cidade e vamos continuar trabalhando em conjunto com o deputado Neno Razuk para atender a população douradense”, afirmou Liandra.









