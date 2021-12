DOURADOS| Servidor Municipal ganha categoria benefícios e programas socioassistenciais do prêmio Mariluce Bittar

Premiação reconhece as boas práticas na área da assistência social em Mato Grosso do Sul

O servidor municipal de Dourados, Edivaldo Corrêa de Oliveira, foi premiado nesta segunda-feira (6) com a 1º colocação em Gestão Eletrônica de Documentos: GED Cadúnico, na categoria benefícios e programas socioassistenciais da segunda edição do prêmio Mariluce Bittar, que é promovido pelo Governo do Estado.





“Foi emocionante e gratificante, porque o nosso trabalho é um grande desafio e de fato é inovador. No Estado não conheço trabalho similar ao que desenvolvemos, acredito que esse primeiro lugar reflete justamente essa inovação”, comemora Edivaldo Corrêa de Oliveira, que esteve em Campo Grande para receber a premiação em dinheiro.





O prêmio, que é realizado a cada dois anos, leva o nome da professora Mariluce Bittar e é conduzido pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).





“Dourados participou da 1° Edição, mas não foi selecionado entre os finalistas”, informa Edivaldo.





Foram premiadas as gestões municipais que tenham práticas que contribuam de forma efetiva e comprovada com a consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas seguintes categorias: serviços socioassistenciais, benefícios e programas socioassistenciais e gestão do SUAS.





Mariluce Bittar





Mariluce era graduada em Serviço Social, pelas Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, com mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, e fez pós-doutorado em Educação, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuava como professora da Universidade Católica Dom Bosco nos cursos de graduação e no programa de pós-graduação em Educação – Mestrado e Doutorado (PPGE-UCDB). Faleceu em fevereiro de 2014, vítima de câncer.









ASSECOM