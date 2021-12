DOURADOS| Prefeitura promove capacitação para servidores nesta quinta-feira

Ação faz parte da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher

A Prefeitura de Dourados, por meio da Redecoor (Rede de Coordenadorias) e em parceria com o Poupatempo, promove nesta quinta-feira (9), uma capacitação interna sobre violência contra a mulher. A ação, que acontece das 7h30 às 8h30, faz parte da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.





“Todos os dias o serviço do Poupatempo recebe muitas mulheres e para que possamos agir de forma preventiva, a capacitação vai reforçar quais os caminhos e as ações que podem ser tomadas para que nenhuma mulher se cale diante da violência”, ressalta a Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Mariana Rocha.





Foram abertas 10 vagas para servidores da prefeitura que se interesse em participar. Será concedido certificado de 2 horas. Inscreva-se neste link





A campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher teve início no dia 25 de novembro, data que é celebrado o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres e tem término previsto para o dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos.





Estatísticas apontam a própria casa como o lugar mais inseguro para as mulheres





O Brasil é o 5º na lista de países com mais crimes de gênero. A pesquisa sobre vitimização de mulheres no Brasil, produzida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que, em 2019, o lugar mais inseguro para as mulheres era a própria casa, dado reforçado pela ONU Mulheres.





A violência doméstica figurava como a que mais afetava as mulheres do Brasil: 42% das mulheres relataram ter sofrido violência dentro de casa, 29% na rua e 8% no trabalho. Outro dado importante é que 52% das mulheres que sofreram violência não fizeram nada depois de sofrê-la.





