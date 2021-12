DOURADOS| Nota Premiada sorteia 30 mil em prêmios neste final de ano

Mais de 18.900 cupons concorreram a premiação

O programa Nota Premiada realizou seu último sorteio do ano nesta terça-feira (21) sorteando R$30 mil em prêmios. Foram 18.981 cupons concorrendo aos valores de R$15 mil no 1º lugar, R$10 mil no 2º lugar e R$5 mil no 3º lugar.





Os ganhadores foram Simone Lima Pereira, Celso Luís Oliveira e Silvia Leticia Tibúrcio, e receberão os valores nesta ordem.





O diretor do Departamento de Administração Tributária e Fiscal, Norato Marques de Oliveira, explica que “o programa foi instituído no município para incentivar a população a solicitar a nota fiscal em serviços oferecidos por academias, serviços de engenharia, consultórios, instituições de ensino e estacionamentos. No entanto, é preciso ficar atento a algumas atribuições que podem levar a perda do prêmio”, disse ele.





Para se informar como devem retirar o prêmio, os sorteados devem ir até a Central de Atendimento ao Cidadão ou falar no 67 98468-6045.





O ganhador deve estar em dia com os tributos municipais, por exemplo, o carnê de IPTU. Mas caso haja algum atraso, é disponibilizado um prazo de cerca de 20 dias para colocar em dia para poder retirar o prêmio. Por isso é importante que os sorteados procurem a Central Cidadão, para se informar do que precisa ser feito.





Os sorteios são realizados com base nos números da Loteria Federal e, a cada sorteio, os cupons emitidos com o CPF na nota fiscal são “zerados” para que os novos emitidos passem a valer para a próxima premiação. Mas, para ter o cupom validado é preciso que a população faça o cadastro no site do programa Nota Dourada.





ASSECOM