DOURADOS| Marcelino Pires terá trecho interditado para lazer e atrações do Dourados Brilha

Show com a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio acontece hoje na Praça Antônio João

A Prefeitura de Dourados vai interditar neste domingo, das 18h às 22h, meia pista da avenida Marcelino Pires, ao lado da Praça Antônio João, onde acontece o Dourados Brilha. O fechamento do trecho tem o intuito de favorecer o passeio das famílias douradenses que estão prestigiando o evento. Com a diminuição do fluxo de veículos, o espaço poderá ser utilizado de forma segura para o lazer com passeio de bicicletas, skate, patins e patinete.





A interdição será na Avenida Marcelino Pires entre as ruas Presidente Vargas e a Nelson de Araújo.





Programação de domingo





Hoje, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio fará show no Dourados Brilha 2021. Também estarão no palco hoje, o DJ WEX e a dupla Vilela e Marco Aurélio. A carreta show está estacionada na Praça Antônio João, onde acontece até dia 20, as apresentações musicais de artistas regionais e a presença do Papai Noel. Venha festejar com a gente!!





As empresas que estão apoiando o Dourados Brilha 2021 em parceira com a Prefeitura são: Sanesul, Coamo, Unigran, São Bento, Fiems, Douraglass, Bradesco, Sicredi, Ambev, Planacom, Comid, Pax Primavera, Engepar, Grupo Valor, Saad Lorenzini, Câmara Municipal, Governo do Estado, Sesi, DZM Eventos e Cerrado Brasil.





ASSECOM