DOURADOS| CCZ alerta sobre os cuidados contra a dengue, com a chegada do Verão

Neste período, eliminar os focos de água parada se torna ainda mais importante para se evitar a dengue

A Prefeitura de Dourados, por meio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), alerta mais uma vez a população sobre a importância de manter os cuidados em casa para combater e prevenir a disseminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.





Esse trabalho é constante, no entanto, com a chegada do Verão e o aumento das chuvas neste período, é preciso ainda mais atenção para eliminar os focos de água parada e evitar a propagação da dengue.





“Ao contrário do que muita gente pensa, o mosquito deposita os ovos não somente em água limpa, mas em qualquer superfície que possa acumular água parada inclusive, em água suja. Portanto devemos redobrar os cuidados nos quintais. Também é importante receber bem o agente de combate à endemias, pois eles são preparados e treinados com olhar mais críticos para correção de possíveis problemas e para orientar a população”, afirma Luís Carlos Luciano Junior, Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses.





Ele ainda ressalta que os agentes sempre estão uniformizados e identificados. “Essa semana estaremos nos seguintes bairros: BNH 1º Plano, Vila Progresso, Jóquei Clube, Vila Arapongas, Campo Dourado, Santo André e Terra Roxa”, enumera Luís.





A população também pode colaborar com denúncias de mato alto, terrenos baldios sujos com restos de construção, por exemplo.





Serviço – Qualquer dúvida liga no CCZ no 3411-7753.

Dicas para evitar a disseminação do mosquito Aedes aegypti:

Não deixar água parada, afim de destruir o local onde o mosquito nasce e se desenvolve;

Lixeiras dentro e fora de casa sempre tampadas;

Lavar as vasilhas de água dos animais no mínimo 2x por semana;

Manter os pratinhos de vaso de plantas sempre seco e se possível com areia até a borda;

Evitar plantas que acumulam água (bromélias), mas caso tenham em casa, jogar fora água delas 3x por semana;

Evitar acumular entulho, pneus velhos;

Observar nos terrenos e quintais, os objetos que acumulam água (saco plástico, tampinhas, casca de ovo, garrafas pets, dentre outros, mato alto);

Vaso sanitário (principalmente os externos) sempre manter a tampa fechada e com água sanitária;

Baldes e garrafas sempre de cabeça para baixo;

Tampe bem os ralos com telas e manter vedados os externos;

Lajes e calhas sempre limpas, a fim de evitar acúmulo de água parada;

Receber bem o agente de combate à endemias, pois os mesmo são preparados/treinados com olhar mais críticos para correção de possíveis problemas.













ASSECOM





***