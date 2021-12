Dona de hotel encontra hóspede morto no Centro da Capital

Hotel fica ao lado do Batalhão de Polícia Militar

PM em frente ao hotel onde o corpo foi encontrado ©Bruna Marques

Corpo de um homem foi encontrado na manhã deste domingo (19), em um quarto do Hotel Pousada Kaimã, localizado ao lado do 1º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande, na Rua 26 de Agosto, região central. Não há informações se há marcas de violência na vítima. A Polícia Militar está no local, aguardando a chegada da Perícia e Polícia Civil.





O proprietário do hotel, Josias de Souza, de 44 anos, contou que o homem, identificado como Neilton Santos, mora no hotel há cerca de três anos e há aproximadamente três dias não o via. "Minha esposa e meu filho foram até a janela do quarto, estava saindo mosca e cheirando mal, foi quando encontramos ele morto".





Josias ainda revelou que o chamava de Ney, pela intimidade que criaram, no entanto, não sabia da vida pessoal do homem, apenas que ele trabalhava para um escritório de advocacia. "Ele não falava idade, tem por volta de uns 39 anos. A gente até tinha ficha dele, mas ele foi ficando, como se fosse da família, então nem ficha temos mais", disse.





A Polícia Militar está no local e faz isolamento até a chegada da Perícia e Polícia Civil, que apontará se há sinais de violência no quarto e no corpo da vítima.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Dayene Paz e Bruna Marques