Deputado Neno Razuk solicita realização do projeto “LINDA” na rede pública de saúde do MS

Deputado Neno Razuk

Você sabe o que é o “Linda”? Para complementar os exames diagnósticos para mulheres, o deputado Neno Razuk (PTB) solicitou ao Governo do Estado e ao secretário de saúde Geraldo Resende (PSDB), estudos técnicos para realização do projeto LINDA pela plataforma de exames para detecção precoce de lesões de mama pela rede pública de saúde do Estado.





"Temos que reforçar essa prevenção de diagnóstico precoce contra o câncer de mama e solicitei ao secretário Geraldo Resende (PSDB) que veja a viabilidade da realização deste exame dentro dos exames padrões de detecção, principalmente pela rede pública de saúde no Mato Grosso do Sul. Com o exame LINDA, os médicos conseguirão precisar pelo calor humano as lesões na mama e dar esse diagnóstico antecipado sobre a doença", frisou o deputado estadual.





O “Linda” é uma plataforma que possibilita a análise de imagens térmicas por meio de inteligência artificial. Linda pretende melhorar a acurácia da mamografia, minimizando exames complementares subjetivos (US) e biópsias desnecessárias, consequentemente diminuindo a jornada diagnóstica e seus custos. “Nossa proposição é justamente para ampliar o acesso aos exames de diagnósticos precoces e assim cada dia aumentar as chances de cura”, completou.









