Deputado Lídio Lopes preside debate sobre políticas públicas para a proteção de crianças e adolescentes

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) presidiu a reunião da FENACRIA (Frente Parlamentar Interestadual de mobilização Nacional pró-Criança e Adolescentes) realizada na 24ª Conferência Nacional da Unale. Durante o evento, membros da Polícia Civil e defensoria pública do Mato Grosso do Sul discutiram temáticas sobre políticas públicas para a proteção de crianças e adolescentes. “É um prazer recepcioná-los nesta reunião, temos uma relação muito frequente e ativa aqui, eu participo da Fenacria, pois é uma das minhas bandeiras a defesa das crianças e dos adolescentes”, destaca o deputado.





Uma das palestrantes, Fernanda Félix, Delegada de Polícia no Estado do Mato Grosso do Sul, comentou sobre o seu trabalho árduo na luta contra a violência nas crianças e adolescentes. “É uma honra representar a polícia civil e combater a violência sentida pela criança e adolescente. Foi um trabalho árduo de 24 horas de atendimento a população”.





Ela ainda comentou sobre as consequências que o isolamento social trouxe neste aumento de casos, “A violência contra crianças e adolescentes em nosso Estado é uma realidade crescente, na pandemia, devido ao isolamento estes casos aumentaram ainda mais. No período de pandemia na delegacia, nós percebemos uma crescente nos crimes de abandono de incapaz e lesões corporais”. Complementou Fernanda.





Mato Grosso do Sul é o segundo estado com mais casos de feminicídio no Brasil, esta violência contra a mulher impacta diretamente nos filhos das vítimas. De acordo com a delegada, as consequências para os filhos que presenciam estes casos, são gravíssimas. “ A criança não tem uma base familiar necessária para se desenvolver, o que gera muitos traumas como: medo, ansiedade, insônia e isolamento”. Complementou Fernanda.





Débora Paulino, defensora pública do estado de Mato Grosso do Sul, ressalta a importância do seu trabalho no auxílio para essas crianças. “Ainda não se chegou ao patamar absoluto de prioridade, e nós estamos aqui para mudar isso”.









ASSECOM