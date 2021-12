Deputado Herculano solicita alteração no edital do processo seletivo Programa Cidadania Viva

O Deputado Estadual Herculano Borges participou de uma reunião na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul juntamente com representantes do segmento cristão, para discutirem ponto de discordância do edital do processo seletivo do Programa Cidadania Viva, referente a um dos critérios de desempate dos candidatos. O pedido já havia sido atendido e foi publicado na edição desta sexta-feira (3) do Diário Oficial do Estado retificação do edital com a alteração solicitada.





O programa está selecionando 71 bolsistas entre 16 e 29 anos para atuarem como monitor social, supervisor, coordenador-regional e coordenador-geral. Os valores das bolsas variam de R$ 700 a R$ 4,2 mil, contemplando jovens de diferentes escolaridades, desde o ensino fundamental à pós-graduação.





As regras da seleção suscitaram questionamentos do segmento evangélico no que diz respeito a um dos critérios de desempate. “O edital, que tinha sido publicado, dava impressão de um benefício a um determinado setor pela questão do ativismo LGBT. Então, o segmento cristão evangélico procurou essa agenda para que pudéssemos discutir e minimizar essa questão, para que não houvesse privilégio de um setor em detrimento de outro”, explicou o deputado Herculano Borges.





De acordo com o parlamentar, o assunto foi discutido na Secretaria de Cidadania e Cultura (Secic) com o titular da pasta, João César Mattogrosso. “Ele prontamente entendeu a indagação. Então, foi feito uma adequação no edital para que tivesse mais igualdade e justiça na disputa das vagas. Isso vai possibilitar a todo jovem entre 16 e 29 anos participar desse chamamento”, concluiu Herculano.





Participou da reunião como representante dos pastores, o Apóstolo Edmilson Oliveira, presidente do Conselho Municipal de Pastores Evangélicos de Campo Grande, considerou que o critério, objeto de discordância, privilegiava um grupo social. “No processo seletivo, um determinado grupo tinha preferência de pontos, tinha vantagem, o que é uma discriminação não só com os evangélicos, mas com toda sociedade”, disse o religioso. “Viemos tratar aqui dessa pauta polêmica no contexto evangélico, mas que já foi solucionada. Era uma pauta que fazia privilégio para um determinado setor. Expomos nosso entendimento e já foi conciliado”, afirmou.





ASSECOM