Deputado Capitão Contar afirma em entrevista que disputará o cargo em que melhor possa servir ao país em 2022

Deputado Estadual Capitão Contar

O Deputado Estadual Capitão Contar concedeu uma entrevista em uma emissora de rádio nesta sexta-feira (3), onde na ocasião, o parlamentar comentou a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL (Partido Liberal), falou sobre a possível troca de partido e seu futuro político no próximo ano.





"Independente do próximo passo que eu venha dar, eu quero poder dar o melhor de mim, eu quero poder desempenhar um bom trabalho. Seja aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, seja em Brasília como deputado federal ou quem sabe até senador. Como um bom militar, estou aguardando o comando do presidente. Missão dada é missão cumprida! Assim que os alinhamentos sejam feitos com relação ao Mato Grosso do Sul, eu vou estar me inserindo nesse cenário", afirmou.





Eleito para o primeiro mandato de Deputado Estadual pelo PSL em 2018 com mais de 78 mil votos, Capitão Contar falou sobre o início da movimentação política para as eleições de 2022.





"A política é um tabuleiro e agora as peças começam a se mexer. Eu sempre digo uma coisa, ser bolsonarista não é idolatrar a figura do presidente Bolsonaro. Ser bolsonarista é você valorizar a família, valorizar o combate à corrupção. É você querer um país correto, onde os corruptos sejam punidos, onde pessoas de bem sejam valorizadas. O presidente Bolsonaro é a pessoa que personifica esse anseio do brasileiro. Nós queremos um país pujante, um país que consiga aproveitar os seus potenciais e no cenário que temos hoje não tem outra pessoa que represente melhor isso que o presidente Bolsonaro. A onda bolsonarista persiste, eu como brasileiro, como cidadão, como eleitor, independente do meu posicionamento político, eu quero o melhor para o meu país, esse é um sentimento comum".





Contar disse ainda que é muito grato ao presidente por ter sido eleito com seu apoio e que acredita numa segunda onda bolsonarista em 2022.





ASSECOM