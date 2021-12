Com corte no pescoço, homem é enterrado vivo pelos colegas de trabalho em MS - IMAGENS FORTES

Rapaz conseguiu sair da cova rasa e voltar ao local de trabalho

Caso foi registrado na delegacia de Iguatemi como tentativa de homicídio ©Portal ITudo

Um homem de 31 anos foi enterrado vivo pelos colegas de trabalho em Mato Grosso do Sul. A tentativa de homicídio aconteceu na última quinta-feira (2), na área rural de Iguatemi, cidade distante 446 quilômetros de Campo Grande.





Segundo ocorrência registrada na delegacia de polícia da cidade, o trabalhador teria sido agredido ponte do rio Maracaí, próximo ao Assentamento Rancho Loma. Conforme o relato da vítima, após ser atacado com um chute e ter o pescoço cortado, os três indivíduos o enterraram vivo em uma cova rasa.





Já de acordo com as informações do portal Itudo, mesmo ferido com um corte profundo no pescoço, a vítima conseguiu sair e regressar pela manhã de sexta-feira (3), ao sítio onde realiza trabalho juntamente com os três agressores. Diante do fato, a Polícia Civil iniciou os trabalhos na tentativa de localizar e prender os autores do crime.





IMAGENS FORTES





©Portal ITudo

©Portal ITudo









Por: Danielle Errobidarte e Marcos Morandi