Carlão recebe deputado Paulo Correa na Câmara para tratarem sobre parceria para implantação da TV Câmara na Capital

Na tarde desta quarta-feira (08), o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), recebeu a visita institucional do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Paulo Corrêa. Os presidentes, vereadores Willian Maksoud, Silvio Pitu, Edu Miranda, Professor André, Camila Jara, Ronilço Guerreiro e Professor Juari, além da equipe de imprensa das duas instituições, participaram de reunião para a implantação da TV Câmara da Capital, TV com sina aberto em conjunto entre as duas Casas de Leis.





“Tenho a grata satisfação de receber, juntamente com nobres vereadores, nas dependências da Câmara Municipal, a visita do presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo deputado estadual Paulo Corrêa. Esse projeto que será um grande marco para nossa cidade e conta com a parceria fundamental da Assembleia, através do suporte técnico da TV AL MS, que passará a retransmitir em 2022 quatro canais abertos, incluindo programação ao vivo: TV SENADO, TV Câmara, TV Assembleia MS e agora também a TV Câmara de Campo Grande”, explicou Carlão.





O presidente da Câmara também fez questão de falar de sua admiração pelo deputado Paulo Corrêa e a similaridade de suas trajetórias pela moradia e a luta comunitária.





"Feliz pela visita do amigo Paulo Corrêa, que conheço desde a década de 1990, quando trabalhamos juntos no projeto de desfavelamento da Capital e agora estamos à frente dos Poderes Legislativos Estadual e Municipal. Mais feliz ainda pela parceria e pelo compromisso firmado de que estaremos juntos também na próxima Sessão Comunitária da Câmara Municipal. A população só tem a ganhar com a união de esforços entre os Poderes. Estamos realizando um sonho, de colocar um canal que produza conteúdo voltado às realizações do parlamentar no exercício do mandato. E graças a essa parceira isso poderá ser colocado em prática. A admiração à gestão da Assembleia é recíproca”, disse.





Paulo Correa também ressaltou sua alegria pela parceria entre as Casas: “a Câmara Municipal de Campo Grande é uma parceira irmã da nossa administração. Primeiro o cidadão recorre ao vereador para atender demandas do dia a dia, depois ele recorre à Assembleia, então estamos em esferas diferentes, mas temos a mesma missão. Aproveito para convidá-los a participar da nossa primeira Sessão Comunitária que deverá ocorrer em Ponta Porã e vamos participar da próxima sessão de vocês para dividirmos experiências em favor da nossa população”, concluiu.













Por: Janaina Gaspar