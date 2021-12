CAPITAL| Vacinação contra covid será em 42 locais nesta terça-feira (21)

A primeira dose está disponível para toda população a partir dos 12 anos de idade

Vacinação contra covid-19 continua para quem deve receber a Janssen nesta sexta-feira, mas ampliada para o público que tomou a primeira dose até 21 de julho. Haverá também a aplicação de terceiras doses para quem tem acima de 18 anos com segunda dose até 21 de agosto ou imunossuprimidos com aplicação em até 28 dias.





Com 42 locais de aplicação, sendo 40 deles unidades de saúde, a vacinação começa às 12h na Seleta, onde segue até 16h45 e às 12h30 no drive thru Albano Franco até às 18 horas. Nos postos começa às 13h e vai até 16h45.





As segundas doses seguem para quem tomou a primeira de Astrazeneca até 21 de outubro; Coronavac até 30 de novembro e Pfizer até 1º de dezembro. A primeira dose está disponível para toda população a partir dos 12 anos de idade.

















Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Lucia Morel