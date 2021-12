CAPITAL| Centro ficará de portas abertas até às 22h

Desde sábado (11) os comerciantes começaram a ampliar o funcionamento das lojas para os clientes

Área Central de Campo Grande está iluminada durante à noite para atrair consumidores no período de vendas noturnas ©Paulo Francis

A partir de hoje (13), as lojas do Centro de Campo Grande vão estender ainda mais o horário de funcionamento. Os comerciantes vão ficar de portas abertas até às 22h e funcionarão como um shopping a céu aberto, com todos os atrativos natalinos que se tem direito.





Serão dez dias de vendas com horário diferenciado, sendo que nos domingos dos dias 12 e 19 de dezembro, o atendimento aos clientes será das 9h às 18h. A determinação dos horários diferenciados até o dia 23 de dezembro foi definido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande e o Sindicato dos trabalhadores do comércio da Capital.





Para os legítimos brasileiros que deixam as compras para o último dia, a véspera do Natal terá lojas abertas até às 17h. Já a véspera de Ano Novo, 31 dezembro já ficou determinado trabalhadores atuando para a clientela até às 16h.





Os consumidores que preferirem as compras nos shoppings durante o período das vésperas dos feriados terão que se atentarem aos horários. Lojas nesses centros comerciais vão funcionar das 9h às 19h no dia 24 e das 9h às 18h no dia 31 de dezembro.





Desde o último sábado (11) o horário no comércio central começou a ser estendido. O objetivo é aproveitar a época mais esperada do ano para o comércio, aliada ao bom momento da queda nos números da pandemia e o pagamento do 13º salário.





Vale destacar que os colaboradores dos comércios poderão ter suas jornadas de trabalho prorrogadas até o limite de duas horas do horário habitual, conforme acordo trabalhista.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Gabriela Couto