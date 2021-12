Câncer de próstata: Sete sinais a ter em atenção quando vai ao WC

O diagnóstico precoce salva vidas.

De acordo com um novo estudo britânico, citado pelo jornal The Sun, um em cada oito homens irá sofrer de câncer de próstata em algum momento da sua vida. E enquanto uns irão sobreviver, outros não conseguirão impedir a propagação do tumor que leva a que a doença se torne mortal





Regra geral, o câncer de próstata não causa sintomas até que tenha crescido o suficiente ao ponto de colocar pressão sobre o tubo que transporta a urina da bexiga para fora do pênis.





Mais ainda, as causas deste tumor permanecem amplamente desconhecidas. Porém, existem fatores que aumentam o risco de desenvolver a doença - como se tiver um membro da família que tenha sofrido da patologia.





Como tal, os especialistas advertem que homens na casa dos 40 anos que têm histórico familiar de câncer de próstata devem ser examinados.





Embora não haja atualmente nenhum rastreio disponível para o câncer, os médicos dizem que este pode estar disponível nos próximos cinco anos.





Relativamente ao câncer de próstata, há sete sinais que deve ter em atenção quando vai ao banheiro. Estes incluem:

Necessidade de urinar mais frequentemente - particularmente à noite Ter que ir correndo para o WC Dificuldade em urinar Esforço enquanto faz xixi Um fluxo fraco Sensação de que não esvaziou completamente a bexiga A presença de sangue na urina ou no sêmen

Embora estes sejam os principais sintomas - nem sempre significam que tenha a doença, e se está preocupado deverá falar urgentemente com um médico.





Adicionalmente, outros sinais de que o câncer se espalhou incluem perda de peso não intencional, dor nos ossos ou nas costas, perda de apetite e dor nos testículos.





