CAARAPÓ| Município completa 63 anos de emancipação nesta segunda-feira (20)

Distante 274 km de Campo Grande, Caarapó comemora seu 63° aniversário de emancipação político-administrativa nesta segunda-feira (20). Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada da cidade é de 31.005.





Além de Caarapó, o município de Dourados também comemora aniversário nesta segunda-feira.





Realizada pela gestão municipal, a festa de aniversário terá a apresentação da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. O evento começa às 19h e será no Parque de Exposição Pedro Pedrossian. A entrada é gratuita, e a apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19, devendo o ciclo vacinal ter sido completado até a data do evento, é obrigatória.





Segundo registros, o povoamento da região que hoje constitui o Município de Caarapó foi iniciado pelos "mineiros", como eram chamados os empregados da Cia. Mate Laranjeira, que se dedicavam à extração da erva-mate nativa, abundante naquelas paisagens.





O progresso da região teve por base a extração da erva-mate, pois a Cia. Mate Laranjeira, concessionária da exploração, investiu na região. A empresa desenvolveu nas terras várias casas sedes e uma larga trilha no seio da floresta, o que permitia a passagem dos veículos de tração animal, que procediam ao escoamento da produção de erva-mate.





Essas trilhas, conhecidas no vocabulário indígena como “tape-jacienda”, se prolongavam até às margens do Rio Amambaí. Daí por diante, o transporte da erva-mate era efetuado por via fluvial até os centros consumidores.





O nome Caarapó tem origem tupi-guarani e é consequência da grande quantidade de erva-mate existente na região. Surgiu da junção de CAA", que significa erva-mate, e "RAPÓ", que significa raiz de erva-mate.

Por: Mariely Barros