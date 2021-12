Beneficiários do interior recebem atendimento médico por meio do programa ‘Cassems Itinerante’ nesta semana

O programa tem o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada

Nesta semana, beneficiários dos municípios de Coxim, Dourados, Naviraí e Corumbá recebem atendimento médico especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”.





O programa foi criado em 2013 e tem o objetivo de amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada, nos locais onde esses serviços não estão disponíveis.





Confira a programação do “Cassems Itinerante”:





Coxim





11/12 – Atendimento com Nathalia Della





Dourados





10/12 e 11/12 – Atendimento com Antônio





11/12 - Atendimento com João Gabriel





Naviraí





11/12 - Atendimento com Lara Rubio





Corumbá





10/12 – Atendimento com Aline Heloisa





10/12 e 11/12 – Atendimento com Letícia de Souza









Fonte: ASSECOM