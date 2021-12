BATAGUASSU| Assistência Social realiza entrega de panetones para atendidos da pasta

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres realizou no decorrer da semana a entrega de panetones para os atendidos pela pasta.





De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Suely Otsubo, as entregas tiveram como objetivo presentear os atendidos diante das festividades do final de ano. “Por determinação do prefeito Akira, estamos realizando essas entregas, disponibilizando um mimo natalino. Estamos felizes por poder contribuir com essas famílias para um melhor fim de ano”.





Suely explica que foram adquiridos pela administração municipal, 1.500 panetones que foram distribuídos entre usuários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras I), em Bataguassu; Centro de Referência de Assistência Social (Cras II) , no Distrito de Nova Porto XV; Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Família Acolhedora, Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Associação Amor e Vida, pacientes da Hemodiálise, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Melhor Idade além das entidades e projetos que possuem parceria com o município. Usuários que residem em Assentamentos também foram beneficiados.





Durante as entregas, as recomendações no que se refere às medidas preventivas à Covid-19 foram seguidas.





ASSECOM