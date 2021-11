UNALE| Conferência reunirá deputados de todo o Brasil e movimentará economia, diz Lídio

É a primeira vez que Mato Grosso do Sul sedia encontro da União Nacional dos Legisladores Estaduais

Lídio Lopes preside comissão organizadora de evento que vem pela primeira vez a MS ©Kísie Ainoã

Mato Grosso do Sul sedia pela primeira vez a Conferência da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), que será realizada de 24 a 26 de novembro em Campo Grande. O evento reunirá deputados e até governadores no Espaço Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.





Vice-presidente da Região Centro-Oeste da entidade, o deputado estadual Lídio Lopes (Patriota) disse em entrevista ao Campo Grande News que a conferência vai movimentar a economia da Capital. “Estamos trazendo bons conferencistas e é um evento grande. Podemos fomentar gastronomia, rede hoteleira e divulgar Mato Grosso do Sul”, garantiu.





O evento reunirá pelo menos 1,2 mil pessoas e servirá ainda para parlamentares trocarem experiências e projetos em seus estados.





“O projeto que ficou conhecido como ‘Lei Harfouche’ foi levado para diversos estados. Quando eu apresentei, o Rio de Janeiro conseguiu aprovar rápido. Aqui precisamos mudar”, lembra Lopes, sobre a proposta que acabou entrando em vigor em Mato Grosso do Sul como Lei “Paz nas Escolas”.





Debates – O primeiro dia será dedicado para eventos de entidades legislativas e a abertura, a partir das 7h30. Pelo menos oito governadores participarão da conferência.





Reinaldo Azambuja (PSDB) já confirmou presença e estará no dia 25 no painel “Gestão de inovação com Governadores”. Outro painel, que vai debater o novo Código Eleitoral, terá a presença do diretor-geral do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), Hardy Waldschmidt.





O evento marca os 25 anos da Unale, que abrirá espaço ainda para debates sobre marketing digital eleitoral, geração de trabalho e renda, tecnologia nos parlamentos, educação saúde , empreendedorismo, mudanças no código eleitoral, modernização dos processos legislativos, entre outras temáticas de relevância para o desenvolvimento nacional.





O último dia terá o Prêmio Assembleia Cidadã, que destaca projetos de relevância social. Como organizador, Mato Grosso do Sul não concorre.





A conferência será transmitida também pela internet. As inscrições podem ser feitas no site da Unale





Por Adriel Mattos





