TRÊS LAGOAS| Transporte coletivo público volta circular no dia 06 de dezembro

O retorno do serviço público de transporte coletivo de passageiros em Três Lagoas já tem data marcada, será no dia 06 de dezembro (segunda-feira), segundo informou o Departamento de Trânsito da Prefeitura de Três Lagoas.





A empresa Raboni será responsável pela prestação de serviço, o extrato do termo de autorização foi publicado ontem, quinta-feira (11), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).





Única empresa aprovada após análise técnica e jurídica para prestação do serviço promovida pela Comissão Permanente de Administração (CPA) da PMTL, terá 180 dias a contar do recebimento da ordem de serviço para operar o serviço de transporte na cidade.





A frota para operacionalização do serviço será composta por 14 unidades, sendo 11 para circulação geral e 3 na modalidade reserva. O prazo de 180 dias estipulado visa suprir a demanda do serviço até a conclusão do processo de concessão pública, que é mais moroso.





O Departamento de Trânsito que pertence a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) terá a competência para fiscalização da atividade.





VOLTA DO SERVIÇO





Desde junho o Município estava sem o serviço, após rescisão contratual solicitada pela antiga empresa concessionária, que alegou dificuldades na execução do trabalho, devido ao cenário econômico afetado pela pandemia mundial da Covid-19 e outros fatores.





A Administração Municipal abriu cadastro para empresas interessadas no processo licitatório no mês de julho, mas não teve êxito. Apenas agora na segunda convocação foi possível encontrar empresa apta a prestar o serviço.





ASSECOM