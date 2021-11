TRÊS LAGOAS| Rematrícula e pré-matrícula para o Ano Letivo de 2022 de todas as etapas de ensino da REME inicia nesta quarta-feira (1)

Inicia amanhã, quarta-feira (01), a rematrícula e matrícula para o ano letivo de 2022, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (REME). Para Educação Infantil (Creche) e (Pré-escola); Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II ou Educação de Jovens e Adultos (PAA).





Este é o sexto ano do processo de matrícula implantado pela atual gestão municipal. A meta do município é matricular 16.700 estudantes no próximo ano, tanto de rematrícula como de matrícula nova.





De acordo com a secretária de Educação e Cultura, Ângela Brito, a cada o Município aprimora o processo e, depois de um ano atípico em virtude da pandemia, será preciso unir forças para levar as crianças para as Unidades de Ensino.





CRONOGRAMA E ORIENTAÇÕES





A rematrícula de alunos que continuarão na mesma escola acontecerá de 01 a 22 de dezembro.





Já a pré-matrícula para novos alunos de todas as etapas de ensino acontecerão de 01 a 22 de dezembro a primeira etapa; 04 a 28 de janeiro a segunda etapa e a partir de 01 de fevereiro a terceira etapa.





Para realizar a pré-matrícula só acessar o endereço www.treslagoas.ms.gov.br/matriculareme2022 e clicar em pré-matrícula. Em seguida, preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar 3 Unidades de Ensino diferentes.





O preenchimento de 3 opções diferentes possibilitará uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai ou responsável deverá colocar as Unidades de Ensino mais próximas de seu endereço.





ASSECOM