TRÊS LAGOAS| Prefeito assina ordem de serviço para recapeamento do bairro Alto da Boa Vista

prefeito Angelo Guerreiro

Em cerimônia com vereadores da Câmara Municipal juntamente com secretários e diretores da Administração Municipal, o prefeito Angelo Guerreiro assinou, nesta quarta-feira (17), a ordem de serviço que marca o início das obras de restauração funcional do pavimento do bairro Alto da Boa Vista.





Rua Egídio Thomé e Eurydice Chagas Cruz, entre as ruas Pedro Arantes e Urias Ribeiro; Rua Geraldo Cézero e Zacarias Coimbra Martins entre as ruas Doutor Eurydice Chagas Cruz e Josino da Cunha Viana e Rua Pedro Arantes entre a rua Eurydice Chagas Cruz e Egídio Thomé são os trechos que receberão as melhorias.

O prefeito explicou que após um estudo técnico realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) foi detectado que algumas vias da obra de recapeamento do bairro Interlagos não necessitavam ainda de malha asfáltica, pois estavam em bom estado, após essa verificação e com a economia gerada foi possível executar o recape dos trechos mencionados no Alto da Boa Vista.





Guerreiro enfatizou que a Rua Egidio Thome, uma das principais vias do Município, não atende somente os moradores do bairro, ela liga também para outras localidades como Mais Parque, Montanini, justificando a importância da obra, o gestor relembrou, “ano passado estivemos aqui e detectamos alguns locais que necessitavam de pavimentação e hoje o bairro está 100% pavimentado”.





MAIS OBRAS ANUNCIADAS





Em seu discurso nesta manhã, o prefeito destacou que a gestão não fará ordem de serviço ou lançamento de obras de infraestrutura de duas ou quatro ruas, o objetivo é contemplar os bairros por completo.





Foi anunciado que Três Lagoas conseguiu crédito de aproximadamente 13 milhões oriundos de crédito político por meio de verbas destinadas por deputados estaduais e federais, senadores e o governo do estado, o valor será destinado para obras de infraestrutura.





“Os próximos bairros que serão beneficiados com obras em 100% das vias serão: Bela Vista, Ipacaraí, Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont e São Carlos, aguardem moradores desses bairros que em breve iremos levar as máquinas para estes locais”, finalizou o Angelo.





