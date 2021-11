TRÊS LAGOAS| Município recebe equipe técnica da SEMAGRO e Ministério da Infraestrutura para apresentação de plano logístico para região leste

Nesta manhã, o chefe de gabinete da Prefeitura de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, participou da apresentação do estudo “Diagnóstico Logístico de Mato Grosso do Sul”, promovido pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) do Ministério de Infraestrutura, juntamente com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO).





O objetivo da palestra foi apresentar o plano que integra infraestrutura de logística federal e estadual, com a participação dos municípios para facilitar investimentos privados, aplicação de recursos públicos e incentivo à ampliação comercial e industrial.





O coordenador de projeto da EPL, Cicero Filho, destacou que Três Lagoas está no hall dos municípios elencados para receber este estudo, visto a expansão industrial e o modal rodoviário local. “Este estudo reflete em melhorias e investimentos, principalmente, nas rodovias. A perspectiva é que as BR-158 e BR-262 sejam contempladas, o que vai ser benéfico ao município. Este planejamento tem uma perspectiva de atendimento e desenvolvimento de ações para os próximos 15 anos”, disse.





José Morais, chefe de gabinete, que no ato representou o prefeito Angelo Guerreiro, declarou ser importante esta atenção dos governos estaduais e federais para a logística da região, considerando o crescente fluxo de veículos pesados e transporte da produção local.





Estiveram presentes, o representante do setor logístico da SEMAGRO, Lúcio Lagima, secretário municipal de Governo, Dainler Leonel Martins, vereadores Cassiano Maia, Evalda Reis e Tonhão, representantes da empresa Suzano e DNIT local.





ASSECOM