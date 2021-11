TRÊS LAGOAS| Inauguração da Feira Central foi adiada e evento será no dia 10 de dezembro

A prefeitura de Três Lagoas informa que a data de inauguração do prédio da Feira Central de Três Lagoas foi adiada, mudando do dia 03 de dezembro para o dia 10, uma sexta-feira, a partir das 17h30.





O anúncio foi feito pelo prefeito Angelo Guerreiro, que esteve reunido com o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, na manhã desta segunda-feira (22).





A mudança segue um pedido do governador que quer participar da cerimônia de inauguração, inclusive, na oportunidade, serão assinados vários convênios e ordem de serviços destinados ao Município. Ao todo serão R$ 40 milhões deliberados em verba estadual para a cidade.





Guerreiro explicou que Reinaldo não poderia estar em Três Lagoas no dia 03, por isso foi prorrogada a data. “Vamos prorrogar nossa inauguração em uma semana só, mas será por um bom motivo, o governador vem assinar ordens de serviços e convênios. Com certeza a festa será ainda maior, com o governador, deputados estaduais e federais e senadores”, concluiu o prefeito.





