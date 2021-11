TRÊS LAGOAS| Em prol das famílias em situação de vulnerabilidade, Assistência Social, Saúde e Educação planejam trabalho em conjunto

No último dia 04 de novembro, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), por meio da equipe do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS "Amélia Jorge de Oliveira", promoveu uma reunião com diversas representatividades da sociedade de Três Lagoas para discutir a atual situação das famílias em situação de vulnerabilidade do Município.





Após a interrupção de muitos atendimentos devido à pandemia, os CRAS retomam as reuniões presenciais e, iniciam um trabalho conjunto com setores da Saúde e Educação do Município para identificar a atual realidade dessas famílias.





Conforme a diretora de Proteção Básica da SMAS, Mel Nunes, o objetivo dessa reunião foi estabelecer estratégias e caminhos para amparar as famílias e inclusão nos programas ofertados na Cidade.





A reunião abordou problemas pós-pandemia como dificuldades financeiras, desemprego, perdas de entes queridos, atendimento e acompanhamento em saúde, assim como as escolas que podem ajudar ao reconhecer a realidade da família do aluno.





A secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho, ressaltou que este encontro foi o primeiro de vários que serão realizados nos demais CRAS, tendo em vista “a importância dessa reunião para fortalecer o trabalho em rede às famílias em vulnerabilidade bem como aprimorar as ações de proteção e prevenção, reconhecendo essa união com os representantes da sociedade”, finalizou.





A reunião contou com a presença de professores e diretores das Escolas Municipais Prof. Maria Eulália Vieira, Ramez Tebet, Senador Filinto Muller, Prof. Elson Lot Rigo, CEI - Dona Diva Garcia de Souza, representantes das Unidades de Saúde do bairro Paranapungá, Jardim Atenas, CRAS Amélia Jorge de Oliveira, SCFV Bombeiros do Amanhã, Luiz Gabriel R. Ruiz, representando a Associação do Bairro Vila Alegre, Janete Azambuja Viana representando a União das Associações de Moradores de Três Lagoas – UTAM, Angelita Caetano, representando o “Movimento Mães Unidas” e UTAM e o presidente da Associação de Moradores do bairro Paranapungá, Celso José de Souza.





ASSECOM