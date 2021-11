Termina quinta-feira (11) prazo de inscrição para concurso de Procurador com salário de R$ 25 mil

Termina no próximo dia 11 o prazo de inscrições para o concurso público para o cargo de procurador do Estado, da Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul (PGE-MS). Foram abertas seis vagas e mais a formação de cadastro de reserva.









São requisitos para o ingresso na carreira:

ser brasileiro e advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil;

estar quite com o serviço militar;

estar no gozo dos direitos políticos;

gozar de saúde física e mental;

ter boa conduta social e não registrar antecedentes criminais;

ter, na data do pedido de inscrição, pelo menos, dois anos de atividade jurídica profissional exercida após a obtenção do grau de bacharel em Direito.

Os aprovados terão remuneração inicial no valor aproximado de R$ 25 mil. O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), sob supervisão da Comissão do Concurso, nomeada pela procuradora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim.





As provas compreenderão quatro fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 19 de dezembro;

prova escrita (teórica e prática), de caráter eliminatório e classificatório, programada no período de 18 a 21 de fevereiro (conforme especificações do edital);

prova oral, de caráter classificatório, com data a ser definida;

prova de títulos, de caráter classificatório, com data a ser definida.

Também haverá investigação social e exames de saúde (física e mental), de caráter eliminatório.





As inscrições poderão ser feitas somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe. org.br/concursos/pge_ms_21_procurador





O valor da taxa de inscrição é de R$ 340,00.





Informações e dúvidas somente por estes canais:





Por: Karla Tatiane, PGE