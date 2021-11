Tempo firme se mantém nesta terça-feira, mas deve chover em duas regiões do Estado

O tempo deve permanecer firme nesta terça-feira (23) na maior parte de Mato Grosso do Sul, porém há probabilidade de pancadas de chuvas e tempestades nas regiões centro-norte e pantaneira.





De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), nessas duas regiões estão previstos os maiores acumulados de chuvas entre esta noite e quarta-feira (24).

Vista aérea de Campo Grande, nesta manhã ©FRANCISCO BRITTO

Em Campo Grande, durante o dia e noite o céu será de muitas nuvens. Com mínima de 23°C e máxima de 33°C, a umidade relativa do ar vai girar em torno de 30% a 80%. Na segunda maior cidade do Estado, Dourados, o dia também será de muitas nuvens com umidade que pode variar entre 25% e 80%. Os termômetros devem registrar mínima de 21°C e máxima de 37°C.





Veja no mapa abaixo a temperatura em algumas cidades do Estado para esta terça:









Por: Joilson Francelino