TCE-MS investe em ensino à distância e chega a 10 mil inscritos só em 2021

A Escola Superior de Controle Externo de Mato Grosso do Sul (Escoex) chega à marca de 10 mil inscritos, somente em 2021, nos cursos de capacitação ofertados pela instituição. Em meio a uma pandemia que impôs o distanciamento social à população, a Escola teve no ensino à distância um forte aliado na missão de capacitar e profissionalizar jurisdicionados, servidores e a sociedade em geral sobre o bom uso do dinheiro público.





O braço pedagógico do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi criado em 2005 e, desde então, investe no capital humano com uma política educacional que propicia mais autonomia profissional, concentrando esforços para manter a qualidade e a excelência em seu programa de capacitação, valorizando a educação como um processo contínuo de aprendizado.





Ao longo de 2021, foram desenvolvidas 75 ações no modelo Ead e 17 presenciais, que somaram 1448 horas de aulas. Os cursos e palestras atenderam as áreas de fiscalização e controle externo, além de se dedicar às temáticas voltadas para o controle social.





A qualidade técnica dos instrutores, aliada ao conteúdo de relevância, despertou esse grande interesse pelas capacitações. Os instrutores dos cursos, disponíveis na plataforma Ead e presenciais, são servidores do TCE-MS, e profissionais com vasta experiência e trabalho relevante em instituições públicas.





A coordenadora geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues, ressalta que para o TCE-MS, tão importante quanto fiscalizar as contas públicas, é orientar e formar bons gestores do dinheiro público. E a educação à distância vem se tornando uma exigência na sociedade contemporânea, otimizando o uso dos espaços físicos e ambientes virtuais de aprendizagem, sem perder de vista a interação social e a troca de experiências sobre a prática. “O aprimoramento da Plataforma de educação à distância da Escoex foi o instrumento pelo qual foi oferecido o acesso ao conteúdo de capacitação, escolhidos para atender a demanda atual, de forma interativa e com efetiva participação dos servidores, jurisdicionados e sociedade. Avaliamos ao final deste ano de trabalho que alcançamos o objetivo de disponibilizar capacitação para diferentes temáticas, seja do controle externo e fiscalização, como o controle social”.





Sandra Rose ainda destaca que o objetivo maior da Escoex é se tornar uma referência nacional na oferta de conteúdos formativos nas áreas da fiscalização, do controle externo e social, para contribuir com a gestão pública e oferecer à sociedade conhecimentos técnicos. “O êxito deste trabalho também é atribuído ao amplo apoio da gestão do presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, e do diretor geral da Escoex, conselheiro Waldir Neves Barbosa, que incansavelmente orientaram sobre a oferta de temáticas que atendessem às demandas do gestor público para o exercício de uma administração eficiente e eficaz”.





Para o ano de 2022, a Escola Superior de Controle Externo já tem planejadas ações educacionais que objetivam atender o público-alvo nas diferentes áreas de interesse, seja no controle social, gestão pública e no âmbito de sua função interna, que é a fiscalização e o controle externo.





Por: Tania Sother