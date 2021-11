Sexta-feira será de calor e com chance de chuva isolada em todo Estado

Temperatura pode chegar aos 39ºC hoje em Mato Grosso do Sul, segundo o Inmet

A previsão do tempo para esta sexta-feira é de calor de até 39ºC em Mato Grosso do Sul. A chuva pode aparecer, mas de maneira isolada, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Campo Grande registra 25ºC neste início de manhã. A previsão para a Capital é de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros podem chegar aos 30ºC.

Campo Grande nas primeiras horas da manhã desta sexta ©FRANCISCO BRITTO

Conforme o Inmet, a máxima nesta sexta-feira é de 39ºC em Corumbá e de 38ºC em Aquidauana. Bonito tem máxima de 37ºC e Porto Murtinho de 35ºC. Jardim, Dourados e Ponta Porã podem chegar hoje aos 33ºC.





O calor também será forte em Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia, onde a máxima é de 37ºC, e de 36ºC em Coxim e Três Lagoas.





Quatro alertas do Inmet para possibilidade de tempestade e chuva intensa terminam no fim da manhã desta sexta-feira.





Os avisos para tempestade atingem municípios da região sul e também da faixa que vai de Porto Murtinho até chegar em Brasilândia, no leste do Estado. Em todos estes locais, há possibilidade de chuva acompanhada de granizo e ventos de até 100 km por hora.





Há ainda um terceiro aviso para chuva intensa e ventos de até 100 km por hora na região norte de Mato Grosso do Sul. Outro aviso para chuva intensa é para a faixa que vai de Três Lagoas e vai até Corumbá.

Área em laranja indica chance de tempestade e em amarelo de chuva intensa ©Inmet





O mapa da Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), abaixo mostra a previsão para algumas cidades para esta sexta-feira.









Por Gabriel Neris