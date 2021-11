Relator do texto do reajuste, deputado Gerson Claro destaca aumento do poder de compra do servidor

deputado estadual Gerson Claro (PP)

O deputado estadual Gerson Claro (PP) destacou nesta quarta-feira (17) a ampliação do poder de compra dos servidores públicos a partir da aprovação do projeto que concede reajuste linear de 10%. Ele é relator da proposta na CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação).





“O reajuste vem recompor a perda inflacionária, mas, sobretudo, ampliar o poder de compra do funcionário público de Mato Grosso do Sul, sobretudo após época difícil, com os impactos da pandemia do novo Coronavírus”, afirmou Gerson, que também é presidente da CCJR.





Além do reajuste linear aos 81 mil servidores públicos ativos e inativos, haverá incorporação do abono salarial de R$ 200 concedido há alguns anos pelo Governo do Estado. As mudanças salariais começam a valer a partir de janeiro de 2022 e o volume de ganhos aos servidores públicos chegará a R$ 1,24 bilhão no próximo ano.





“O Governo segue adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao limite prudencial de gastos com os vencimentos, e concede esse aumento salarial com muita prudência, aquecendo a economia em todo o nosso Estado”, comentou.





Após passar pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria deve ser submetida amanhã à primeira votação em plenário. Após período para apresentação de emendas, a segunda análise deve ser finalizada na próxima terça-feira (23).





O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) também encaminhou à Assembleia Legislativa uma série de matérias relativas aos planos de cargos e carreiras dos servidores. Segundo Gerson Claro, já há acordo de lideranças para que haja celeridade na votação das matérias, com realização de sessão extraordinária da CCJR na próxima terça-feira (23).





Por: Fernanda Fortuna