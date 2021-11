Recursos do deputado Marçal Filho garantem ares-condicionados para escola em Dourados

Marçal Filho durante visita na escola estadual Tancredo Neves, em Dourados ©DIVULGAÇÃO

O investimento em ar-condicionado se tornou muito importante para o desempenho dos estudos. Na escola estadual Tancredo Neves, em Dourados, a comunidade já sentiu a diferença. Autor dos recursos para compra dos aparelhos, o deputado estadual Marçal Filho (PSDB) esteve na escola. Uma das maiores da cidade, atende 1.430 alunos dos ensinos Fundamental, Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).





Salas mais confortáveis e com o clima mais ameno, os alunos diminuem as saídas, as escapadas típicas de quem não suporta o ambiente devido ao calor. O ar-condicionado ajuda muito a manter os alunos focados na aula. "É um investimento certo que traz muitos benefícios para professores e alunos", diz Marçal Filho, que destinou este ano R$ 340 mil em investimentos para atender escolas das redes municipal e estadual.





Como os alunos passam horas do dia dentro da sala de aula, investir em climatização tornou-se necessário, já que o conforto do ambiente influencia na concentração e até mesmo na saúde. O diretor Júnior Peres diz que é a primeira vez que a escola recebe uma emenda parlamentar. Ele priorizou investir em ar condicionado para garantir mais conforto aos alunos e estudantes.





As emendas parlamentares já estão sendo repassadas para as escolas e cada uma delas investe no que é mais necessário, como reforma, compra de mobília, aquisição de laboratório de informática. Para Dourados, o deputado destinou recursos de R$ 40 mil para cada uma das escolas municipais Sócrates Câmara, Loide Bonfim Andrade e Etalívio Penzo, além da escola estadual Tancredo Neves.





Marçal Filho ainda destinou recursos para as secretarias de educação das cidades de Rio Brilhante e Maracaju, para a compra de laboratórios móveis de informática para escolas. Cada computador permite o acesso à internet e possui softwares educacionais que podem ser utilizados pelos professores, para a realização de atividades em diversas disciplinas.





Para o deputado, investir em educação é o melhor caminho para o crescimento de uma sociedade. "Apoio a educação porque sei que este é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma nação. Sempre serei parceiro das escolas, dos educadores", diz Marçal Filho.





Além da educação, áreas como saúde, assistência social e esporte estão recebendo atenção especial do deputado este ano. Cidades como Ponta Porã, Caarapó, Douradina, Itaporã, Maracaju, Nova Andradina, Naviraí, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Maracaju, Rio Brilhante e Dourados foram beneficiadas com recursos de Marçal Filho.





ASSECOM