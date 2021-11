Radialistas serão homenageados pela Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (10)

Comenda é uma proposição do deputado estadual Marçal Filho

deputado estadual Marçal Filho ©ARQUIVO

Para celebrar o Dia do Radialista, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (10), às 19h, sessão solene para entrega da “Comenda Antônio Tonani”, criada pela Resolução 103/2019. A solenidade é uma proposição do deputado Marçal Filho (PSDB).





A comenda será entregue a profissionais que tenham prestado relevantes serviços à sociedade sul-mato-grossense e com experiência mínima de cinco anos em radiodifusão. A cerimônia será transmitida ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis - canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook, Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS - (Android/iOS).





Antônio Tonani, que dá nome à comenda, morreu aos 86 anos em 2007, foi radialista e fundador da Rádio Grande FM de Dourados, que entrou no ar em 22 de junho de 1980, sendo a primeira emissora de frequência modulada, ou seja, a primeira FM de Dourados.





Homenageados





Vão receber a Comenda profissionais do rádio de várias cidades de Mato Grosso do Sul. São eles: Sidnei Adriano Marafiga Correa, Antônio Carlos de Albuquerque, Anselmo Chastel Duarte, Luciano Medeiros Barbosa, Sérgio Luis Goulart, Osvaldo Duarte Ramos, Antônio Carlos Palhano Junior, Arthur Mário Medeiros Ramalho, Robson Pertile, Luiz Carlos da Silva Feitosa, Aline Roos, Eunice Aparecida dos Santos, Everaldo Bento, Eduardo Mendes Pinto, Terezinha dos Santos Medeiros, Maurício Picarelli, Carlos Eduardo Longo de Faria (In memorian), Alex Bachega, Edemilson Damião Alves Aleixo, Marcelo Alves Rodrigues, Sebastião Lau da Silva Filho, Sebastião Neris Prado, Paulo Sesar Pare, Deonésio Aparecido De Lima, Roberto Alves Ferreira.





