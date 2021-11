Previsão aponta chuvas para esta quarta-feira em Mato Grosso do Sul

Depois de três dias com tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul, deve chover em algumas cidades nesta quarta-feira (24), com destaque para as regiões centro-norte e pantaneira.





Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC), nessas duas regiões são esperados os maiores acumulados de chuvas. Em Campo Grande, o dia deve ser nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Os termômetros devem registrar mínima de 23°C e máxima de 33°C, a umidade relativa do ar deve girar em torno de 30% e 75%.

Campo Grande, nesta manhã de quarta-feira ©FRANCISCO BRITTO



Ainda de acordo com o CEMTEC, o avanço de uma frente fria favorecerá o tempo instável neste período.





No resto do Estado, o Inmet emitiu dois alertas que terminam amanhã, às 11h, com chuvas intensas em Corumbá e Sonora e perigo de tempestade em 10 municípios: Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Campo Grande e Caracol.

Para estes municípios, o Inmet alerta para ocorrência de chuvas de 30 a 60 milímetros e ventos de até 100 km/h.



Veja no mapa abaixo a temperatura em algumas cidades do Estado, para esta quarta-feira.