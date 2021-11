Mandetta desiste de candidatura presidencial e deve disputar vaga no Congresso

O União Brasil tinha três nomes para a disputa, mas hoje não tem nenhum

O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) informou ao comando do União Brasil, partido que será formado a partir da fusão entre DEM e PSL, que não deseja mais disputar a Presidência da República em 2022. Em reunião, tanto ele quanto a cúpula do partido, entraram em um consenso e preferem apoiar um nome da chamada “terceira via”.





O ex-ministro também anunciou no encontro que prefere disputar um cargo no Congresso Nacional por Mato Grosso do Sul. A informação foi antecipada pelo portal de notícias Poder 360.





A saída de Mandetta da lista de presidenciáveis abre caminho para que o União Brasil apoie outro nome alternativa para para enfrentar a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto, e o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), que aparece em segundo.





Ainda de acordo com informações do Poder 360, a sigla agora discute apoiar um desses três nomes da terceira via: o ex-ministro Sérgio Moro, do Podemos; o candidato do PSDB, que ainda definirá seu nome nas prévias entre os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS); ou o MDB, que vai lançar a pré-candidatura da senadora Simone Tebet (MS).





Também não está descartada uma candidatura própria, mas hoje não há um nome. Inicialmente, a fusão DEM-PSL tinha três pré-candidatos à Presidência. O apresentador José Luiz Datena previa se filiar ao PSL e foi apontado como pré-candidato em 2022.





Assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que era do DEM, e também cotado como presidenciável. Pacheco se filiou ao PSD e Datena deve seguir o mesmo destino, apesar de ter anunciado a suspensão da filiação à sigla.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Flávio Veras