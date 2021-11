Mais Social: veja quem tem direito ao benefício de R$ 200 em Mato Grosso do Sul

Programa paga R$ 200 mensais para beneficiários que têm renda mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo.

O auxílio é repassado por cartão ©GOV-MS/Reprodução

Mais de 40 mil famílias já foram beneficiadas com o programa Mais Social, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Segundo a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), que coordena o programa, na última semana foram entregues mais de 1,2 mil cartões do programa.





O Mais Social é um auxílio criado pelo governo de Mato Grosso do Sul para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar e nutricional. O programa paga R$ 200 mensais para beneficiários que têm renda mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo.





Segundo o governo, cerca de 100 mil famílias podem ser beneficiárias do Mais Social e estão sendo comunicadas conforme dados disponibilizados pelo CadÚnico. De acordo com a regulamentação do programa, será concedido um benefício por família.





O governo do estado explica que toda a geração de dados do Mais Social parte da Sedhast, ou seja, os técnicos da secretaria é quem têm acesso aos beneficiários que possuem perfil para entrarem no Mais Social. De acordo com a assessoria do governo, são os servidores que vão até os beneficiários com os dados do CadÚnico em mãos.





Equipes da Sedhast estão realizando o contato com os beneficiários, portanto é necessário aguardar a visita desses grupos de trabalho que estarão devidamente identificados e respeitando as normas de biossegurança adequadas ao atual momento de pandemia.





Por João Pedro Godoy, g1 MS