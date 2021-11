Kion Cosmetics, BDM Digital e 067 Vinhos marcam presença no MS Fashion Week

Três empresas do Ecossistema Dakila, sendo elas Kion Cosmetics, BDM Digital e 067 Vinhos, estarão presentes no maior circuito de moda nacional, o Fashion Week, que vai acontecer pela primeira vez no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, entre os dias 17 e 19 de novembro, no Ondara Palace.





Como patrocinadoras oficiais do evento, as marcas estarão presentes no lounge de convivência do MSFW, espaço destinado a networking e geração de negócios entre empresários, comerciantes e visitantes.





A organizadora do evento, Rosângela Barros, explicou durante várias entrevistas em jornais que o Salão de Negócios consiste em receber empresários tanto de dentro como de fora de Mato Grosso do Sul e de todo tipo de ramo, afim de apresentar propostas e trocar contatos. “É um leque diferenciado de empresas de vários segmentos, e também os nossos locais, para trocar figurinhas e fazer negócios”, diz.





Kion é uma linha de produtos da empresa Argila Kimberlito do Brasil. Combinado com ativos naturais, os cosméticos possuem produtos inovadores e eficazes para a redução de rugas, clareamento, limpeza, hidratação e redução de medidas, que estarão disponíveis no estande do Fashion Week para aqueles que se interessarem em conhecer e adquirir.





Além disso, a Kion oferece procedimentos exclusivos como limpeza facial, massagem modeladora e técnicas relaxantes, drenagem linfática, mix redux, spa, entre outros que poderão ser agendados para realização no espaço que fica no centro de Campo Grande (Rua Rio Grande do Sul, 1142). Durante o MS Fashion Week, a Kion estará realizando aplicação de produtos faciais e ofertando vouchers de descontos para quem se interessar em conhecer a loja física.





067 Vinhos estará no lounge com um espaço bem aconchegante onde as pessoas poderão apreciar bons vinhos, drinks de vários tipos e comidas muito saborosas. De Campo Grande para o mundo, a 067 Vinhos surge com a proposta de colher as vivências, as cores, aromas e memórias, proporcionando através do vinho experiências únicas. Com pouco menos de um ano, a empresa sul-mato-grossense vem conquistando espaços e cidades. No estado nativo, possui vinhos autorais inspirados na cultura regional, sendo eles o Eita Pega, Comitiva Pantaneira, Bonito, Aura Rosa e Salto da Piraputanga.





Todos que participarem do circuito de moda receberão, ao entrar no evento, um folder com instruções de como ganhar R$ 20 em BDM Digital (de acordo com a cotação do dia) que poderá ser transferido no estande da empresa. Diversos expositores e marcas dentro do MS Fashion Week vão utilizar o BDM como forma de pagamento por ser um meio rápido, prático e seguro de realizar transações e que traz muitos benefícios para usar no dia a dia.





Em breve será possível conferir a lista completa de expositores e as atrações que farão parte dos três dias de evento.





Serviço





Mato Grosso do Sul Fashion Week





Quando: 17, 18 e 19 de novembro





Horário: 14h às 23h





Local: Ondara Palace









Fonte: ASSECOM