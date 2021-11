Instabilidades ganham força e MS pode ter chuva forte neste domingo (14)

O deslocamento de um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai, aliado a outros sistemas como transporte de umidade e aproximação de uma frente fria voltam a deixar o tempo instável neste domingo. (14)





Pela manhã o tempo fica aberto com sol e variação de nebulosidade, mas será a partir da tarde que as instabilidades ganham força.

©FRANCISCO BRITTO

Campo Grande amanheceu o dia com céu claro e temperatura de 23ºC. Segundo o Inmet, o dia deve ser de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. A máxima é de 32ºC.

Os termômetros podem chegar aos 37ºC em Água Clara, 36ºC em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, e 34ºC em Paranaíba.

Corumbá e Aquidauana têm máxima de 35ºC, assim como em Dourados, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul. Conforme o Inmet, o calor pode chegar aos 34ºC em Porto Murtinho, Bonito, Jardim, Ponta Porã e Sidrolândia. Coxim tem máxima de 33ºC neste domingo.

O Inmet também faz um alerta para chance de chuva intensa, acompanhada de ventos de até 60 km por hora em Alcinópolis, Aquidauana, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Sonora. O aviso termina no fim da manhã de hoje.





As chuvas podem ser intensas com tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 35-90 Km/h e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sudoeste, centro-norte e pantaneira, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima.





Confira no mapa elaborado pelo Cemtec, as condições de tempo e temperatura estimados para a Capital e alguns municípios sul-mato-grossenses.