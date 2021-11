Instabilidade se estende no fim de semana, mas tempo volta a ficar firme no domingo

Chuva desta madrugada acumulou volume de 47,6 milímetros em Campo Grande

O tempo permanece instável nesta sexta-feira (19), em Mato Grosso do Sul, e deve permanecer assim até o próximo domingo (21), quando voltará a ficar firme, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Campo Grande amanheceu com céu fechado e temperatura de 21ºC. A previsão aponta para chuva isolada durante a tarde e a noite. Segundo o Inmet, a chuva desta madrugada acumulou volume de 47,6 milímetros.

Os termômetros não passam dos 29ºC na Capital, assim como em Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Coxim, Água Clara e Três Lagoas.

A temperatura pode atingir os 30ºC em Aquidauana, Ribas do Rio Pardo e Paranaíba. A máxima pode atingir os 28ºC em Rio Brilhante, 27ºC em Dourados e Bonito, 26ºC em Ponta Porã e Porto Murtinho, e os 25ºC em Jardim.

Vinte e nove municípios do Estado estão sob alerta do Inmet para chuva intensa acompanhada de ventos de até 100 km por hora.

O aviso é válido para os municípios de Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica e Coxim.

Também estão em alerta Figueirão, Inocência, Nova Andradina, Paranaíba, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora, São Gabriel do Oeste, Taquarussu e Água Clara. O aviso termina no fim da manhã desta sexta-feira.





Conforme a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandez, o avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade em baixos níveis e a passagem de cavados (áreas alongadas de baixa pressão), podem provocar pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem chegar aos 60km/h nesta sexta e sábado (20), com destaque para a região leste. No restante das regiões não se descarta pancadas de chuvas com tempestades isoladas.





O tempo volta a ficar firme no domingo, devido a atuação de um sistema de alta pressão, que favorece o tempo estável. Porém, não se descarta pancadas de chuvas isoladas na região norte do Estado.





Veja no mapa abaixo a temperatura em algumas cidades do Estado, e em Campo Grande.