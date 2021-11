Inscrições para concurso com salários de até R$ 9,3 mil são prorrogadas

Ao todo são 74 vagas para 26 profissões e as provas serão aplicadas em Campo Grande e Dourados

Fachada da Sanesul em Campo Grande ©Edemir Rodrigues/Governo de MS

Foi prorrogado o prazo para se inscrever no processo seletivo da Sanesul com 74 vagas e salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 9,3 mil. Agora os interessados têm até dia 19 de novembro para participar do concurso. A prova está prevista para o dia 19 de dezembro nas cidades de Campo Grande e Dourados. Inicialmente o prazo encerraria na quinta-feira (11).





As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site do Instituto AOCP, clicando aqui, que faz parte da banca organizadora, até às 13h do dia 19 de novembro. Depois de preencher o formulário, o candidato deverá pagar a taxa dentro do prazo do vencimento. A taxa varia de R$ 80 a R$ 100.





As oportunidades são para as áreas de Agente em Saneamento, Assistente Administrativo, Técnico em Agrimensura, Técnico em Análise e Tratamento, Técnico em Automação, Técnico em Edificações, Técnico em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Manutenção Eletromecânica, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Segurança do Trabalho.





Também há ofertas para Técnico em Tecnologia da Informação, Administrador, Advogado, Analista de Tecnologia da Informação, Biólogo, Contador, Economista, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Sanitarista Ambiental, Jornalista, Médico do Trabalho, Psicólogo, Químico e Tecnólogo em Saneamento Ambiental.





Por Ana Paula Chuva