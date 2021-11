HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04

Decisões da vida íntima incluirão uma viagem especial e mudanças significativas no estilo de vida e padrões de consumo. Um sonho poderá se realizar! Conexões internacionais e com pessoas de outras cidades estarão abertas. Amplie comunicações e contatos. O dia também anuncia associações de prestígio e novo plano de carreira. Finalize um projeto e engate em outro.





Touro - 21/04 a 2/05





Intenções e posicionamentos ficarão claros nos relacionamentos. Expresse sua vontade com atitude e também com uma dose maior de paciência. As diferenças ficarão evidentes, então avalie com calma. A busca de maior independência e autonomia inspirará novos projetos no trabalho. Bom momento para iniciar atividades diferentes e abrir novos espaços na profissão. Mude a rotina.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Amor numa dimensão maior aplacará inquietudes. Amplie o diálogo com o par, crie planos para a relação e afaste inseguranças. Novo projeto de trabalho e acertos jurídicos cobrarão decisões. Espere por oportunidades! Soluções inesperadas surgirão num “click”. Ganhe espaço na agenda para cuidar da saúde. Inicie uma atividade física diferente ou um tratamento e ganhe vitalidade.



Câncer - 21/06 a 21/07





Organize ideias, atividades de rotina e a casa. Investir no seu equilíbrio e bem-estar devolverá o entusiasmo e a motivação para vencer os desafios pessoais e profissionais. Hora de reconstruir a vida com garra e novos projetos. Assuntos do passado serão vistos por uma perspectiva mais ampla. Troque confidências com a família e aprofunde relações. Mudanças positivas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Conquiste novas relações, firme bons acordos e acerte a documentação. As comunicações estarão abertas. Agilize o trabalho e resolva pendências do passado. Assuntos de família e da casa cobrarão inciativas e decisões. Encare os desafios e construa bases afetivas mais firmes em novos padrões. Fase de reestruturações e de abertura a novos começos. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Assuntos financeiros e decisões de trabalho estarão em destaque. Você poderá receber uma proposta atraente, uma promoção ou ganhar dinheiro com atividades extras. Aproveite para planejar o orçamento e investir em mais conforto. Transações imobiliárias estarão aquecidas. Firme acordos com a família. A fase trará resgates do passado e autoestima. Carreira em ascensão!



Libra - 23/09 a 22/10





Cuide da beleza, projete a imagem e jogue a autoestima para cima. Novos objetivos pessoais e interações de hoje darão motivação. Cuide das suas posses e patrimônio com cautela e construa bases financeiras firmes. A fase será desafiadora, mas também de sorte. Decisões de investimentos deverão ser tomadas com calma e visão de futuro. Pense a longo prazo! Aproveite também para conversar com irmãos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Cuide da energia da casa, das relações familiares e avalie os sonhos. Um pouco de interiorização dará mais clareza e confiança nas decisões de vida neste momento desafiador. Bom para dar uma virada e iniciar um novo ciclo com bons investimentos e maior equilíbrio do orçamento. Espere por um presente hoje. Construa mais estabilidade afetiva e financeira.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Fase de encerrar um longo ciclo e dar voos mais altos em breve. Abra espaço a novas amizades e amplie a participação social. As conversas de hoje sinalizarão novos caminhos e trarão aprendizado. Bom para intensificar atividades de grupo, circular nas redes e descobrir novidades. Divergências de valores poderão gerar afastamentos. Saiba em quem confiar.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Metas profissionais e planos para o futuro ficarão mais definidos hoje. Esclareça dúvidas de uma proposta ou de um novo empreendimento e direcione a carreira. O momento favorecerá o crescimento financeiro. Ligue o radar nas oportunidades e encontre um caminho atraente de investimento. Amor em fase de sonhos e de expectativas. Una forças com o par. É tempo de sucesso!





Aquário - 21/01 a 19/02





Assuma novos desafios e dê um passo maior na carreira. Prestígio, projeção e harmonia com a equipe trarão mais confiança nos planos de expansão. Esse é um bom momento também para planejar viagem com uma amizade e dar sabor de aventura à vida. Crenças e filosofias mudarão nesta fase de abertura a novas experiências e de conquistas. Rompa barreiras e decida seu futuro.



Peixes - 20/02 a 20/03





Conversas íntimas aumentarão a confiança numa relação especial e darão tranquilidade. Fase de realizar sonhos no amor! Crie planos e projete o futuro a dois. Uma parceria poderá se firmar. Inicie uma atividade em outra localidade, ou tome iniciativas para encerrar um assunto jurídico e movimentar a vida numa direção mais atraente. Mudanças na equipe ou no ambiente social podem acontecer.





Por: ROSA DI MAULO