HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Impulsione a carreira. Associações, parcerias e alianças ganharão impulso extra hoje. Ganhe visibilidade e prestígio. Você poderá firmar bons negócios e conquistar novos espaços. O dia trará muito brilho e estratégias certeiras. Conte com poder de conquista e abra novos caminhos. Bom momento também para acertos jurídicos e de documentação. Planeje detalhes de viagens.





Touro - 21/04 a 2/05





Encerre processos do passado e comece uma fase mais gostosa, com confiança nas relações e ambiente social agradável. Mudanças virão para melhor, planeje. Bom momento para formalizar uma associação, ou iniciar atividades em outra localidade. Decida uma viagem e dê sabor de aventura à vida. Desejos de liberdade inspirarão novos planos. Poder em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Dia agitado, com excesso de demandas no trabalho e nas relações. Vá direto ao ponto e abrevie conversas. Notícias e informações chegarão de vários lados simultaneamente. Determine prioridades e não se disperse. Manter o foco e a concentrarão no que estiver fazendo agilizará resultados. Casamento em alta. Troque confidências e reforce a cumplicidade no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Negociação de contrato, decisões de investimentos e aquisições movimentarão a área financeira e o trabalho. Hora de dar um passo maior na carreira e concretizar projetos. Assuntos do coração também estarão presentes. Aprofunde um vínculo especial e comece uma fase de maior segurança e harmonia no amor. Poder de conquista em alta! Inicie relacionamentos.





Leão - 22/07 a 22/08





Com Lua em seu signo, necessidades pessoais virão em primeiro lugar, hoje. Assuntos de família e da casa cobrarão decisões e iniciativas. Converse com os filhos, ou o par. Planos de viagem e de mudanças ganharão riqueza de detalhes. Finalize pendências do passado e realize sonhos. Carreira com inovações. Diversifique atividades e descubra prazeres diferentes.





Virgem - 23/08 a 22/09





Amplie o diálogo com a família e discuta novos planos. Hora de organizar a casa, os sentimentos, pensar em mudanças e concretizar projetos. Distrações e devaneios também entrarão no menu do dia. Rotina exigente de trabalho será compensada com momentos de relaxamento, fantasias e conversas divertidas com o par. Sonhe alto. Encontre seu lugar.



Libra - 23/09 a 22/10





Conversas motivadoras com a equipe e os amigos manterão o astral em alta. As comunicações estarão abertas. Brilhe em reuniões, entrevistas e apresentações de ideias. Valerá também ingressar em novos grupos e explorar um ambiente diferente de relações. Descubra novidades e movimente negócios. Conquistas financeiras pela frente!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias na área financeira. Impulsione a carreira com novo projeto. Você poderá firmar um contrato e aumentar os rendimentos. O dia trará sucesso nos empreendimentos. Invista na imagem profissional e ganhe projeção. O orçamento ficará equilibrado. Negociações comerciais serão positivas. Administre as posses, investimentos e patrimônio com visão de futuro.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Fique de olho nas oportunidades financeiras, de viagem ou de mudança para outra localidade. Objetivos pessoais ficarão mais definidos. Comece novo ciclo de vida e realize um velho sonho. Hora de diminuir o estresse, relaxar, embarcar em novas experiências e descobrir prazeres. Sentimentos generosos e sintonia com a família alimentarão o coração. Acerte a documentação.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. Clima íntimo, privacidade e troca de confidências darão sensação de proteção. Avalie investimentos e pense em mudanças. Novos modelos de negócio serão atrativos, analise com calma. Novo visual e looks originais surpreenderão. Poder de atração em alta, com Vênus em seu signo. Novas relações à vista!





Aquário - 21/01 a 19/02





Transforme dinâmicas do passado e renove os sentimentos. Dia de muitas emoções e de trocas significativas com a equipe, amizades e o par. Expresse seu carinho e gratidão com gestos generosos e fortaleça os laços afetivos. Clima romântico e acolhedor intensificará o amor. Compartilhe sonhos, pense coletivamente e amplie discussões nas redes. A união faz a força.



Peixes - 20/02 a 20/03





A saúde pedirá cuidados e momentos de relaxamento. Evite assumir compromissos extras, hoje. Novidades de trabalho e perspectivas positivas na área financeira manterão o astral em alta. Firme um contrato profissional. Negociações financeiras caminharão positivamente. Decida uma viagem com amigos. Convites e propostas atraentes anunciam fase animada na vida social.