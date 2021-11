HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

A partir de hoje, o Sol abrirá a temporada de viagens. Entusiasmo, otimismo e prazer estarão de volta. Aproveite a semana para se associar, firmar alianças e impulsionar um empreendimento. Negócios estarão aquecidos. Espere também por prestígio e maior visibilidade no ambiente profissional. Dia de muitas emoções, com lembranças gostosas e o carinho da família.





Touro - 21/04 a 2/05





Conquiste amizades, inicie relações e renove os sentimentos. A semana trará novos planos para a vida íntima. A partir de hoje, o Sol favorecerá mudanças e iluminará caminhos de maior realização. O pavio estará curto em relacionamentos que não andam ou que repetem padrões. Aproveite para se libertar de situações incômodas e ganhar independência. Novas conexões!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Esclareça sua posição nos relacionamentos. A partir de hoje o Sol fortalecerá vínculos afetivos e iluminará os caminhos do coração. Aproveite a semana para criar planos com o par. Projetos do casamento ganharão uma dose extra de entusiasmo. Clima agitado no trabalho cobrará organização. Dedique tempo também às amizades e aos cuidados de saúde. Viagem à vista!



Câncer - 21/06 a 21/07





Comemore conquistas e fortaleça a posição no trabalho. A semana trará sucesso e reconhecimento profissional. Inclua atividades gostosas na rotina. Cuidar da saúde e do corpo será fundamental nesta fase. Invista em novos relacionamentos. Se estiver só, caminhos do coração estarão abertos. Alguém poderá chegar para ficar. Viagem favorecerá a vida íntima.





Leão - 22/07 a 22/08





Sol em harmonia com seu signo, a partir de hoje, trará brilho, alegria, muita criatividade e novos projetos. Acenda sua luz, conquiste novos espaços, amplie relações e curta as coisas boas da vida. Viagem com os filhos e soluções de assuntos de família movimentarão a semana. Retome atividades paradas pela pandemia e resgate antigos contatos de trabalho. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





O Sol iluminará o passado. Valorize sua história de vida, fortaleça a identidade e encontre seu lugar no mundo. Amizades carinhosas, relações estimulantes e conversas instigantes no amor esquentarão o coração nesta semana que será movimentada por muitas novidades e notícias surpreendentes. Bom período para se expor e ampliar a participação social. Sucesso na carreira!



Libra - 23/09 a 22/10





Brilhe em reuniões de trabalho, amplie comunicações e contatos, aumente seu prestígio e ganhe relevância. A semana trará sucesso e projeção profissional. Espere por uma promoção ou nova proposta bem remunerada. Boas notícias na área financeira animarão o clima. Encerre processos do passado, some forças com a família e eleve padrões de conforto. Viagem à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Boas notícias na área financeira. O Sol iluminará investimentos, aquecerá negócios e trará mais segurança. Firme bons acordos e concretize planos. Uma viagem será tudo de bom no amor. Tome a iniciativa nas relações. Conversas francas, carregadas de sentimentos, fortalecerão vínculos especiais em sua vida. Decisões de vida e novos começos marcarão a semana.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A entrada do Sol em seu signo inaugurará novo ciclo. Caminhos e escolhas ficarão iluminados, a partir de hoje. Conte com poder de negociação e equilíbrio financeiro. Você poderá firmar novo contrato de trabalho, aumentar o salário ou concretizar uma grande mudança de vida e realizar um sonho antigo. Carisma, brilho e alto astral marcarão sua presença nas redes e interações.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Clima carinhoso, surpresas gostosas, romantismo e programação criativa intensificarão o amor. Os relacionamentos estarão em foco nesta semana. Amplie a participação social, aproxime amizades e fortaleça laços afetivos. Com Vênus em seu signo, novas relações e oportunidades de negócio chegarão naturalmente. Investimentos poderão mudar, com opções mais atraentes.





Aquário - 21/01 a 19/02





Metas mais altas na carreira e novo empreendimento movimentarão a semana. Fortaleça a posição na equipe e conte com ótimos resultados. Período positivo também para aumentar a exposição e brilhar publicamente. Assuma novos desafios e construa mais segurança para o futuro. Planos de expansão ganharão força. Siga a intuição. Você firmará bons negócios.



Peixes - 20/02 a 20/03





Lindo momento no amor. Espere por companheirismo, entendimento e confiança nos planos da relação. Se estiver só, poderá se apaixonar numa viagem, curso ou num novo grupo. A partir de hoje, o Sol iluminará caminhos para o futuro. Espere por sucesso dos empreendimentos e dê um passo maior na carreira. Sintonia com a equipe. Novas amizades e viagens animarão o clima.





Por: ROSA DI MAULO