HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Encontros marcantes, conversas motivadoras e novas amizades marcarão o dia. Amplie a participação social. Atividades em grupo animarão o clima. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Bom momento para se associar, firmar alianças e abrir caminhos de crescimento financeiro. Amor e carreira poderão caminhar juntos nesta fase. Lance um projeto.





Touro - 21/04 a 2/05





Aproveite uma oportunidade de expansão profissional. O dia trará sucesso, popularidade e inovações na carreira. O que estava emperrado começará a andar. Decisões da vida íntima incluirão viagem e mais liberdade. Tudo aberto para iniciar relações em outra localidade e ampliar sua rede de influências. Empatia nas interações de hoje. Novas amizades à vista!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Boas notícias de longe levantarão o astral. Programe uma viagem e alivie a carga cotidiana. Cuidar da saúde e do seu equilíbrio será prioridade. Estratégias certeiras no trabalho. Dê um passo maior na carreira. O dia anuncia prestígio e maior poder de influência. Bom momento para reestruturar a rotina, disciplinar hábitos e aumentar a vitalidade. Cumplicidade no amor.



Câncer - 21/06 a 21/07





Mudanças nos padrões emocionais serão esperadas nesta fase. Descubra prazeres diferentes e dê novo sentido à vida. Novas amizades e amor dependerão de sua postura e comprometimento nos relacionamentos. Encontre novas maneiras de se relacionar e aprofunde vínculos. Viagem favorecerá a vida íntima, planeje com antecedência e encontre melhores condições.





Leão - 22/07 a 22/08





Tome decisões e determine planos de longo prazo na vida familiar e no casamento. O dia favorecerá mudanças, manutenção da casa e solução de antigas pendências. Trabalhe num lugar bonito e inspirador. Harmonia cotidiana será essencial ao seu equilíbrio. Retome o treino, cuide do corpo e encerre processos do passado. Novas relações abrirão portas na carreira.





Virgem - 23/08 a 22/09





Firme uma proposta de trabalho, ou lance um projeto. O dia trará novidades e oportunidade de consolidar a carreira. Conte com poder de negociação. Transações comerciais, contratos e acerto de documentos cobrarão decisões e iniciativas. Bom momento para se inscrever num curso, aprovar um orçamento e encarar novos desafios com garra e coragem. Paixão em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Dinheiro bem gasto será o aplicado no seu desenvolvimento, conforto e segurança. Evite desperdiçar energia e tempo. O dia trará decisões de investimentos, de viagem e trabalho. Espere por promoção ou proposta financeira atraente. Exerça seus talentos, brilhe e conquiste novos espaços. Transforme velhos padrões e ganhe autoconfiança. Prazeres diferentes.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Mais carinho e menos discussão, essa será a fórmula para os relacionamentos hoje. Bom para criar um clima acolhedor em casa, curtir momentos calorosos com a família e renovar os sentimentos no amor. Espere por empatia nas interações. Vênus adocicará o tom das palavras. Valerá tomar a iniciativa e harmonizar uma relação que andou abalada. Comece novo ciclo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Humor e otimismo marcarão as comunicações de hoje. Amplie contatos de trabalho, circule nas redes, descubra tendências e novidades. Valerá também dar atenção aos irmãos, conversar com os filhos e melhorar o entendimento com o par. Acordos financeiros darão tranquilidade. Termine um longo ciclo com o orçamento mais equilibrado e possibilidade de realizar um antigo sonho.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Perspectivas de crescimento financeiro impulsionarão associação com amigos e atividades em grupo. Novo empreendimento poderá surgir de conversa casual e ideias originais. Dê uma virada na sorte! Você poderá encontrar soluções financeiras e mudar investimentos. Bom momento também para resolver conflitos com uma amizade. Poder de atração e amor em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Panorama otimista, projeção da imagem profissional e expansão do projeto de vida darão sabor ao dia. Assuma novos desafios e brilhe publicamente. Bom momento também para investir no seu bem-estar e cuidados pessoais. Amor com expectativas. Emoções estarão à flor da pele, hoje. Aproveite para expressar desejos íntimos, sonhos e criar novos planos para o futuro.



Peixes - 20/02 a 20/03





Expectativas com uma viagem ou com assunto jurídico poderão roubar a paz. Acalme o coração e aquiete a mente, tudo fluirá e no final dará certo. O dia será sujeito a distrações e devaneios. Cheque compromissos na agenda e evite esquecimentos. Os sonhos darão dicas de caminhos a seguir. Medite, discuta suas apreensões na terapia e supere inseguranças. Respire novos ares!





Por: ROSA DI MAULO