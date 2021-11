HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Novas conexões profissionais abrirão caminho para mudanças no papel profissional e no lifestyle. Encerre uma etapa, reveja valores e posição nos grupos. O dia trará maior participação social. Comunicações estarão abertas. Aproveite também para definir planos da vida íntima, decidir rumos e investir no seu futuro. Investigue informações e descubra mistérios.





Touro - 21/04 a 2/05





Decisões sérias e definitivas poderão alterar rumos e parcerias. O dia trará formalizações e reestruturações. Virada radical no projeto de vida e planos do casamento redefinirão o futuro a dois. Passo maior na carreira consolidará sua posição e estabilizará as finanças. Espere por maior popularidade e projeção, hoje. Novos relacionamentos à vista! Viagem favorecerá o amor.



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Saúde e trabalho cobrarão esforços e planejamento. Será difícil manter a rotina hoje, com demandas em outra localidade ou bate-e-volta para apoiar uma amizade. De qualquer maneira, o dia cobrará respostas rápidas e decisões. Espere por mais prestígio social e projeção na carreira. Você poderá finalizar um projeto e iniciar outro. Amor com cumplicidade e confiança.



Câncer - 21/06 a 21/07





Perdas e ganhos entrarão no menu do dia. Um mergulho nas emoções trará respostas existenciais e apontará caminhos para o futuro. Troque confidências com alguém da sua confiança e aposte apenas no que poderá certo. Bom momento para iniciar uma relação que poderá se tornar estável e duradoura. A vida adquirirá um sentido maior. Planeje uma viagem.





Leão - 22/07 a 22/08





A saúde será prioridade hoje. Inicie um tratamento ou faça exames médicos e planeje mudanças na rotina. Harmonia cotidiana será fundamental para o bem-estar. Investimentos na casa e assuntos de família estarão em discussão. Divida melhor as responsabilidades e estabeleça limites claros. Bom momento também para resolver pendências do passado e contratos.





Virgem - 23/08 a 22/09





Momento importante no trabalho. Assuma novo desafio, negocie um contrato e alavanque a carreira. Cuidados de saúde entrarão na rotina. Responsabilidades aumentarão hoje. Aproveite para organizar papeis, documentos e vencer burocracias. Estudos estarão aquecidos. Bom momento para se inscrever num curso, fazer provas e abrir novas possibilidades. Amor em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Compromisso com seus talentos trará conquista financeira. Espere por bons resultados de trabalho e oportunidades de desenvolvimento. O dia favorecerá concretizações e ganho de prestígio. Estabilize relacionamentos e firme bons acordos. Vênus favorecerá a família e o conforto. Hora de investir em segurança e bases materiais e afetivas firmes. Viagem à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Assuntos familiares, domésticos e de moradia estarão em destaque. Defina planos de longo prazo, tome a iniciativa nos relacionamentos e renove os sentimentos. Se a opção for por uma virada radical de vida, você encontrará condições facilitadoras. Amor com clareza, sintonia e sensibilidade. Bom para realizar sonhos e criar planos a dois. Empatia nas interações de hoje.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Organize ideias, finalize um longo ciclo e conte com poder de negociação em transações comerciais e no trabalho. Você terá ótimo desempenho em reuniões, apresentações e entrevistas. As comunicações estarão aceleradas. Amplie informações, pesquisas, estudos e enriqueça seu repertório. A rotina poderá mudar radicalmente com início de nova atividade.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva uma pendência financeira com uma amizade ou avalie custos de um projeto em parceria. Se estiver em busca de emprego, o dia trará oportunidade motivadora. Bom momento também para compras e transações imobiliárias. A vida social continuará agitada. Participe de grupos, amplie discussões e explore ambientes diferentes. Poder de atração em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Algo maior se desenhará para o futuro hoje. O dia trará decisões sobre o projeto de vida e carreira. Metas profissionais poderão mudar. Espere por uma proposta atraente e crescimento financeiro. Reestruturações proporcionarão mais segurança e leveza. Bom momento para fazer escolhas e determinar planos de longo prazo. Conquistas pela frente!



Peixes - 20/02 a 20/03





Sonhos poderão se concretizar. Mantenha a fé e deixe a vida fluir. Surpresas, convites e notícias de longe agitarão o clima. Hora de renovar conceitos e superar velhas inseguranças. O dia trará sintonia com parceiros, novidades de amigos e motivação nas atividades de grupo. A vida social ficará mais gostosa. Apoie a família e incremente um projeto da casa com detalhes originais.





Por: ROSA DI MAULO