Homem que matou jovem durante "randandandan" é preso na casa da mãe

Rapaz que escondeu arma do crime também foi preso pela polícia na manhã desta segunda-feira

Jhonny tem 23 anos e confessou ter matado rapaz nos altos da Avenida Afonso Pena ©Henrique Kawaminami

Foi preso, na manhã desta segunda-feira (1º), Jhonny Souza, de 23 anos, autor do disparo que matou o estudante de Enfermagem, Rhennan Matheus, de 19 anos, na noite deste domingo (31). Jhonny estava escondido na casa da mãe, no bairro Chácara das Mansões.

Rhennan foi morto com um tiro no abdômen ©Redes Sociais

A prisão foi realizada por policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e Jhonny confessou o crime. A polícia também prendeu Diego Laerte, de 23 anos, amigo de Jhonny e dono da arma usada no crime. Diego fugiu para uma casa no bairro Moreninhas, mas foi preso na casa em que mora, no bairro São Jorge da Lagoa.





O carro de Jhonny, uma Volkswagen Saveiro, foi apreendido junto com ele. Já a arma do crime, que não possui registro, estava com Diego e também foi apreendida. De acordo com o GOI, os dois contaram a mesma versão para o crime, que todos estavam bêbados e o motivo da briga teria sido por besteira. Os dois amigos ainda afirmaram que não conheciam Rhennan.

Arma usada para matar Rhennan foi apreendida ©Henrique Kawaminami

Segundo os policiais, a única divergência é sobre o momento que Jhonny pega a arma. O autor dos disparos diz que pegou a arma com o amigo só na hora de atirar contra Rhennan, já Diego diz que a arma estava com Jhonny desde o momento que chegaram nos altos da Avenida Afonso Pena.





Conforme apurado, Jhonny já foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tem histórico de ser uma pessoa que gosta de brigas e de colocar a arma no rosto de outras pessoas.





A prisão de Jhonny e Diego está sendo registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde a morte de Rhennan foi registrada como homicídio qualificado por motivo fútil.

Diego assumiu ser o dono da arma usada no crime ©Henrique Kawaminami

















Fonte: CAMPOGRANDENEWS