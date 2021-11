Homem é executado a tiros durante corrida em carro de aplicativo

Vítima morreu no local. Testemunhas relataram que os autores estavam em um motocicleta vermelha.

Corpo da vítima ao lado do carro na Rua Pedro Paulo Soares de Oliveira ©Kísie Ainoã

Homem, ainda não identificado, foi assassinado com tiro na cabeça no fim da tarde desta terça-feira (2) em Campo Grande. Segundo informações preliminares, ele era passageiro de um carro contrato por aplicativo e foi baleado por dois homens em uma motocicleta enquanto passava pela Rua Pedro Paulo Soares de Oliveira, no Núcleo Habitacional Universitárias, mais conhecido como Cohab.





O crime aconteceu por volta das 17h10. A vítima estava no banco de trás do carro, um Volkswagen Gol, quando os bandidos emparelharam a moto e dispararam. Um dos tiros atingiu a cabeça do passageiro. Militares do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas encontraram o homem já sem vida quando chegaram. Motorista não foi ferido.





Testemunhas relataram que os autores, dois homens, estavam em uma motocicleta vermelha e fugiram logo após os tiros. Além dos Bombeiros, a Polícia Militar já está no local do crime e faz busca pelos suspeitos.





Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Geisy Garnes e Adriano Fernandes