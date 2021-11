Expedição Alma Pantaneira termina dia 29 e já registra mais de 600 atendimentos

Médicos e empresários do Brasil estão percorrendo mais de mil quilômetros levando assistência às comunidades do Pantanal através do projeto chamado Alma Pantaneira, uma iniciativa do Instituto Alma Pantaneira juntamente com empresas brasileiras, entre elas a 067 Vinhos e a Pantanal Trading. A iniciativa também conta com o apoio de entidades civis e governamentais.





A expedição teve início no dia 22 e já computa mais de 600 atendimentos, entre assistência médica, odontológica, veterinária e sanitária nos lugares mais afastados e de difícil acesso. Após percorrer lagoas e vazantes do bioma, a equipe fixa acampamento em pequenas comunidades locais e monta toda a estrutura necessária para os atendimentos. Alguns profissionais chegam a fazer mais de 40 atendimentos por dia. Eles levam o próprio equipamento de Raio X, assim como a cadeira de dentista, os aparelhos de exames, enfim, todo o aparato necessário para os mais variados tipos de procedimentos.





O relato mais recente enviado pelos emissários da expedição informam sobre uma mãe que já tem três filhos e está grávida do quarto. Ela fez um exame de ultrassonografia e ouviu pela primeira vez os batimentos cardíacos do seu bebê. Foi uma emoção generalizada. E isso só foi possível porque os médicos levaram para o Pantanal um aparelho de ultrassom portátil.





O perfil das pessoas assistidas pela expedição é de idades variadas e comumente enfrentam diversos problemas de saúde devido à dificuldade de locomoção até grandes centros urbanos, falta de informação e tratamentos básicos. As pessoas podem demorar até 3 dias para chegar em uma cidade e conseguir o acesso ao serviço oferecido nessa jornada.





Além dos atendimentos que estão sendo prestados pelos profissionais, o grupo também está distribuindo mais de três toneladas de material de higiene pessoal, material escolar, brinquedos, roupas, alimentos, entre outros itens. Além disso, estão sendo realizados plantios de um milhão de sementes de árvores nativas, escolhidas com embasamento técnico para não prejudicar a região.





A Expedição Alma Pantaneira está sendo extremamente importante para ajudar os grandes problemas enfrentados pelo Pantanal esse ano como as queimadas locais que bateram recordes no mês outubro com mais de 2.827 focos segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e também devido a crise mundial causada pelo novo coronavírus.





O encerramento da expedição será na segunda-feira, dia 29, em Corumbá.





ASSECOM