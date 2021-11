ENTREVISTA| Quanto custa a sua vaidade? Por: Alessandra Paim*

O caminho de um sonho realizado versus A obsessão do corpo perfeito





ENTREVISTADOS:





Dr. Marcio Belini - Cirurgião Plástico atua em Campo Grande na rua 13 de junho, 1766 Monte Castelo .





Aline Martins Aquino Smaniotto - Psicóloga Clínica Gestalt Terapêutica atua em Campo Grande na Clínica de Psicologia Atitude Rua Alegrete, 1391- Bairro Cel Antonino.





Quem um dia não teve vontade de corrigir algo no corpo? Um Botox aqui, uma prótese de Silicone ali, uma Lipoaspiração no abdômen, uma correção no nariz para ficar arrebitadinho. Muitos de nós já tivemos essa vontade e muitos já fizeram cirurgias plásticas estéticas para melhorar a aparência, para levantar a autoestima.





As cirurgias estéticas vêm para melhorar a saúde, tornar as pessoas mais felizes, mais de bem consigo mesma. O brasileiro em especial, preocupa-se muito em buscar bem-estar por meio da boa aparência. Segundo as pesquisas da ISAPS (Sigla em Inglês) - (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética) o Brasil alcançou o topo, sendo o país com o maior número de cirurgias plásticas estéticas do mundo. O Brasil realizou 1.498.327 cirurgias estéticas em 2018.





Ainda de acordo com a ISAPS as mulheres são as que mais buscam pelos procedimentos estéticos. Elas representam 87,4% dos pacientes. Os homens contribuem com uma parcela menor 12,6%. Vale ressaltar, que os homens estão se preocupando mais com a estética atualmente.





Para muitas pessoas que realizaram esses procedimentos estéticos afirmam estarem mais felizes com seu corpo e com sua mente, sentem-se mais seguras, se olham no espelho com mais alegria.





A frustração, a autoestima baixa, o desânimo são sentimentos que afetam as pessoas em todos os sentidos da sua vida dificultando a auto aceitação.





E quando o paciente vicia nos procedimentos estéticos e realiza compulsivamente inúmeras cirurgias plásticas para chegar no “corpo perfeito”?





Há casos que as pessoas chegam ao extremo da “perfeição” isso na mente delas; a ponto de destruir a sua própria personalidade e assumir uma personalidade de um boneco, de um personagem de desenho animado.





Estas pessoas querem ser um boneco humano, desfigura seus traços, o formato do seu rosto, seu corpo, destrói a sua própria identidade para ser um boneco humano. Como lidar com as pessoas com Transtorno Dismórfico Corporal (TDC)? Quem são essas pessoas? Como identificar alguém com TDC?





A página Expressando com Alessandra Paim entrevistou 02 especialistas o Dr. Marcio Belini Cirurgião Plástico para falar da cirurgia plástica, dos procedimentos estéticos e das pessoas que têm esse Transtorno Dismórfico Corporal o TDC.





E também a Psicóloga Clínica Gestalt Terapêutica Aline Martins Aquino Smaniotto. Aline vai explicar os comportamentos dessas pessoas com TDC ou também conhecido de Transtorno da Feiura.





Muito Obrigada pela participação de vocês que foi de suma importância para esclarecermos e entendermos a respeito desse tema importante e sério.





Expressando com Alessandra Paim Como é o procedimento da cirurgia plástica?





Dr. Marcio Belini Cirurgia plástica é uma especialidade dentro da medicina e sendo assim, podemos ter muitos procedimentos, incluindo os reparadores e os estéticos.

Expressando com Alessandra Paim Há restrições nas partes do corpo para fazer o procedimento?





Dr. Marcio Belini Então, tudo está muito relacionado a qual procedimento a pessoa gostaria e ou está com indicação de realizar, por exemplo – se for uma cirurgia reparadora devido a um trauma, o especialista terá que verificar quais opções de tratamento ele poderia “lançar mão” naquela determinada área. Mas existe algumas regiões do corpo que as cicatrizes podem não ficar legais e daí sim, estaríamos contraindicando o procedimento, se a intenção fosse estética.





Expressando com Alessandra Paim Qualquer pessoa pode realizar esse procedimento? Qual a faixa etária permitida?





Dr. Marcio Belini Tudo está na indicação do procedimento, se estético ou reparador. Por exemplo, crianças com orelhas em abano sofrem muito preconceito e zombarias na escola, então está indicada a cirurgia plástica na fase escolar.





Expressando com Alessandra Paim Qual o maior público-alvo que procura seu consultório?





Dr. Marcio Belini - É o grupo formado por mulheres entre 25 e 45 anos. Mas temos uma grande procura pelos demais grupos, incluindo os homens.





Expressando com Alessandra Paim Há consequências antes e pós-cirurgia? Quais são?





Dr. Marcio Belini - Sim, todo procedimento possui uma consequência, podendo ser boa (o que ocorre na grande maioria dos casos) ou ruim (alguma complicação). A melhora da autoestima é uma consequência desejada.





Expressando com Alessandra Paim Quais são as cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil?





Dr. Marcio Belini Inclusão de implantes de silicone mamário (que normalmente só chamamos de prótese mamária), Lipoaspiração, abdominoplastia e plástica mamária.





Expressando com Alessandra Pai - Há vários tipos de cirurgias plásticas e todas elas têm um tempo de efeito no corpo? Pode explicar melhor sobre esse assunto?





Dr. Marcio Belini O termo não seria um tempo de efeito no corpo, mas todas as alterações realizadas, a partir daquele momento, iniciarão um processo de envelhecimento iguais as outras áreas corporais e estão muito relacionadas as maneiras como a pessoa cuida do seu corpo, por exemplo, uma pessoa que emagrece e engorda repetidamente (efeito sanfona) terá uma perda de resultado muito rápido. A pessoa que faz uma lipoaspiração e ganha 10 quilos até cinco meses após a cirurgia, com certeza perderá o resultado da lipoaspiração. E daí as pessoas podem perguntar: mas isso acontece? Sim, e com uma certa frequência. As pessoas precisam estar preparadas, inclusive emocionalmente, para uma cirurgia plástica. Não realizamos milagres. Elas precisam se cuidar no antes e depois do procedimento.





Expressando com Alessandra Paim Dr. Marcio qual foi a parte mais inusitada do corpo do paciente que o senhor realizou o procedimento cirúrgico?





Dr. Marcio Belini Puxa, deixa eu dar uma pensada aqui. Acho que já fiz procedimento em quase todas as regiões corpóreas, por que também trabalho com cirurgia reparadora. Mas as áreas genitais geralmente nos trazem um pouco mais de desafio.





Expressando com Alessandra Paim Dr. Marcio vc já teve alguma experiência de paciente que realizou a cirurgia plástica e não gostou do resultado final?





Dr. Marcio Belini, Sim. E aí está muito embutido na consciência da pessoa uma expectativa de resultado falso. Ela por exemplo, imagina que após uma lipoaspiração, vai ficar com o corpo igual ao de determinada pessoa e isso não ocorre. Todos somos diferentes e reagimos a um processo cirúrgico de forma diferente. Por isso o Conselho de Medicina proíbe as fotos do Antes e Depois, porque infere na paciente que irá realizar o procedimento um resultado que pode não ser atingido, por causa das características físicas dela.





Expressando com Alessandra Paim- Porque as anestesias para esse procedimento em alguns casos, causam reações nos pacientes?





Dr. Marcio Belini Não podemos dizer que as anestesias prejudicam o paciente, pelo contrário, o objetivo é sempre ajudar o paciente. No entanto, o processo de anestesia envolve uso de substâncias químicas e o paciente pode apresentar, por exemplo, uma alergia.





Expressando com Alessandra Paim Clínicas Clandestinas, fale um pouco a respeito





Dr. Marcio Belini- Ah, este é um assunto muito sério. As pessoas na tentativa de realizarem “um sonho” acabam buscando as soluções fáceis demais. Desconfiem. Você pode estar caindo em uma armadilha. O mercado está cheio de clínicas não preparadas para atender o paciente, profissionais não especializados. Até mesmo profissionais que não são médicos. É uma crueldade.





Expressando com Alessandra Paim Dr. Marcio como uma pessoa fica viciada em procedimentos estéticos?





Dr. Marcio Belini - A realização de um procedimento estético é a realização de um sonho e junto vem todos os ganhos como a melhora da autoestima, a diminuição do preconceito por não ter mais um corpo fora dos padrões “ditos” como o ideal...e com isso podemos ter o vício de procedimentos.





Expressando com Alessandra Paim O que é a Dismorfia Corporal? Existe tratamentos/cura?

Dr. Marcio Belini- É a pessoa se olhar no espelho e ver uma imagem refletida diferente da que as outras pessoas estão vendo, entende? Por exemplo, me olho no espelho e me vejo gordo. Todas as pessoas que estão ao meu redor não me veem gordo. Mas daí inicio uma busca desenfreada para emagrecer, para tratar uma obesidade que só eu estou vendo. Temos que ter cuidado. E existe sim tratamento. Temos que recorrer aos psicólogos e psiquiatras.





Expressando com Alessandra Paim Quais são os principais causadores dos Transtornos Dismórficos?





Dr. Marcio Belini Está muito relacionada a cada pessoa, a traumas vivenciados, por exemplo. Mas está relacionado a ansiedade, insegurança, tendências a isolamento e ou solidão.

Expressando com Alessandra Paim Quais as novas modalidades de cirurgias estéticas e reparadoras para 2021?





Dr. Marcio Belini Procedimento estéticos, estão em avanço diariamente. As grandes empresas sempre estão lançando, por exemplo, novos aparelhos, novas linhas de preenchedores. Já na parte das cirurgias, sempre temos algum detalhe numa determinada técnica que pode ajudar esse ou aquele efeito. É difícil dizer de forma específica. Temos uma área muito ampla de atuação.





Expressando com Alessandra Paim - Mensagem





Dr. Marcio Belini, primeiro muito obrigado pela oportunidade. Estamos num período onde as notícias se espalham rapidamente e com isso os conhecimentos também, porém temos muita má informação circulando o que pode prejudicar as pessoas. Se você possui um sonho, de realizar um procedimento plástica, vá atrás. Hoje existe uma facilidade enorme de condições para essa realização. Não acredite em milagres. Não acredite em fotos de internet (o fotoshop sim faz milagres). Procure um cirurgião plástico habilitado e sinta empatia e confiança nele. Daí sim poderá realizar o seu procedimento. É primordial que você tenha uma ótima relação com seu médico, por que, caso algo de diferente aconteça, vocês estarão juntos para driblar tal situação e saírem vitorioso.





Expressando com Alessandra Paim- Fale das pessoas com TDC Transtorno Dismórficos Corporais





Aline Smaniotto - O TDC são pessoas que se olham tão criticamente que possuem dificuldades de auto aceitação. É uma doença e, portanto, tem que dar a devida importância. A pessoa com esse transtorno prioriza em si 01 ou mais defeitos que considera ter na própria aparência. Sendo um defeito pequeno, ou seja, um defeito existente ou imaginado. Porque essas pessoas com esse transtorno imaginam, elas enxergam um defeito que não existe.





Esse transtorno é também conhecido como transtorno da feiura onde a pessoa se acha feia o tempo todo, tanto corpo, o rosto quanto suas características.





Expressando com Alessandra Paim Qual é a causa/raiz de manifestar esse transtorno?





Aline Smaniotto - Como se trata de um transtorno mental não tem uma causa predeterminada, porém, há perfis de personalidades que levam a essa obsessão.





Como a autoestima baixa, a insegurança ou tb pessoas que passaram por alguns traumas ou bullying. E quando esse bullying era feito sobre uma característica especifica do corpo, a pessoa cresce sentindo q essa característica é extremamente feia. E as pessoas q sofreram bullying provavelmente, se tem já uma genética sobre esse transtorno vão desenvolver. “Eu acho mt válido ressaltar que a pessoa não escolhe essa condição. Esse transtorno se inicia através de uma obsessão que a pessoa cria sobre a parte do seu corpo,” Aline Smaniotto.





Expressando com Alessandra Paim - Que tipo de pessoa têm essas características?





Aline Smaniotto –São pessoas que mostram uma preocupação excessiva com a sua aparência física, têm a autoestima baixa e pessoas com ansiedade têm tendências de ter esse transtorno.





Expressando com Alessandra Paim - Há tratamentos? Há Cura?





Aline Smaniotto - Se dá por Psicoterapia e também com medicamentos. Geralmente medicamentos para depressão ou ansiedade. Somente o psiquiatra ou psicólogo podem fazer essa paciente ter consciência deste transtorno que está vivenciando.





Expressando com Alessandra Paim - Como conviver/lidar com pessoas TDC?





Aline Smaniotto - A pessoa diagnosticada pelo Transtorno Dimórfico Corporal (TDC) precisa ser acolhida e tratada. Procurar o mais rápido possível o psiquiatra e o psicólogo para que o transtorno seja controlado e a pessoa possa viver melhor. Ou seja, ela possa se reconhecer no espelho, ela possa ter uma vida social, ela não precisa ter prejuízos por conta deste transtorno. Ela precisa conviver com ele.





Expressando com Alessandra Paim- Como perceber se a pessoa que vc conhece/convive tem o TDC?





Aline Smaniotto – a pessoa passa o tempo todo se olhando no espelho pra ver se consegue esconder esse “defeito” ou então recorrem às cirurgias plásticas num curto espaço de tempo.

No começo é difícil entender porque são sutis. Mas depois de um tempo percebe-se uma insistência em se olhar no espelho em tentar convencer as pessoas dos seus defeitos que, inclusive são defeitos imaginários.





Em usar roupas muito largas, que não são adequadas pelo tipo físico delas. usar óculos escuros em todos os ambientes, não tirar por nada, usar muita maquiagem e até em casos extremos não sair de casa, tornando-se antissocial.





Geralmente essas pessoas são diagnosticadas por cirurgião plástico e Dermatologistas pq as pessoas procuram esses especialistas para resolver estes problemas. Muitas vezes são por uma questão imaginária.





Expressando com Alessandra Paim- Mensagem





Aline Smaniotto - Acho importante ressaltar q a ditatura da beleza da sociedade impõe um peso muito grande em relação ao corpo e a aparência. afetando principalmente quem já tem essa condição do TDC.





Quem já tem essa condição ou estava por vias de ter geneticamente, a ditatura da beleza hj impõe muito peso nisso, então a pessoa fica presa naquele padrão q a sociedade impõe sendo q o corpo dela é diferente a aparência é diferente e existe uma dificuldade de se auto aceitar.





É muito importante desvincular essa questão do que a sociedade impõe de beleza e voltar aos olhos a si e se aceitar.













*Jornalista independente