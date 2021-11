Empresas do Ecossistema Dakila se destacam no MS Fashion Week e oferecem experiências únicas para visitantes

Mato Grosso do Sul foi palco do maior evento de moda nacional, o Fashion Week, que reuniu diversas marcas e pessoas em um espaço destinado a networking e inovação, entre os dias 17 e 19 de novembro. O Ecossistema Dakila se fez presente, nos três dias de evento, por meio do BDM Digital que levou a propagação da melhor forma de pagamento, a Kion Cosmetics com a linha de produtos para cuidados com a pele feitos com argila oriunda do estado, e a 067 Vinhos com as melhores bebidas que puderam ser apreciadas no decorrer do circuito de moda.





Diversos expositores na feira utilizaram o BDM Digital como forma de pagamento e ofereceram descontos de até 15% nas compras pagas pelo aplicativo. E para incentivar o uso, os visitantes do MS Fashion Week receberam R$ 20 em dinheiro digital (equivalente a 2.5 BDM) que pôde ser adquirido no estande da empresa. Além disso, 10 pessoas foram sorteadas no último dia da feira e receberam, cada uma, 30 BDM Digital.

Equipe do BDM Digital durante o evento ©DIVULGAÇÃO

Valter Jeronymo é empreendedor em Campo Grande e ficou sabendo do BDM pelos meios de comunicação e também através de alguns clientes. “Aproveitei a feira para poder fazer o cadastro da minha empresa visando receber pela plataforma. O que me chamou atenção é o fato de ser de rápido e de fácil acesso, então isso é uma facilidade para o meu cliente que utiliza”.





Ana Flora já utiliza o BDM Digital há quase um ano e conta um pouco da sua experiência com o uso no dia a dia. “É uma forma de pagamento muito prática e que valoriza. Quando comecei a investir o BDM valia menos de quatro reais e hoje já está quase em oito. Pra mim compensa muito porque eu consigo usar em algumas compras simples que eu quero fazer e ao mesmo tempo tenho meu dinheiro valorizado”, afirma.





O estande da Kion trouxe toda a linha capilar, facial e corporal a base de argila. Diversas pessoas passaram pelo local para adquirir os produtos inovadores de cuidados com a pele, alguns inclusive aproveitaram o evento para realizar revitalização facial e spa das mãos.

Estande da Kion trouxe linha completa para tratamento capilar, corporal e facial ©DIVULGAÇÃO

A empreendedora Sara Selzler veio de Dourados para prestigiar a feira e fazer networking. E foi assim que conheceu a Kion Cosmetics, na qual ficou encantada com os produtos. “Gostei bastante do evento, tem muitas coisas novas como a Kion que eu não conhecia e o que me deixou mais impressionada é o fato de ser um produto daqui do Mato Grosso do Sul e ainda por cima vegano. Com certeza já vou levar meu kit, principalmente o sérum que é maravilhoso”.





Daniele Santa teve contato com os produtos da Kion recentemente e comenta que ficou apaixonada pelo resultado nas primeiras aplicações. “A experiência está sendo incrível, a textura é boa, traz sensação de frescor, sinto a pele mais hidratada, limpa e purificada”, opina a artista.





A 067 Vinhos sempre inovando trouxe como proposta, além do tradicional quiosque para apreciar bons vinhos, um espaço de convivência não só para beber, mas também degustar alguns pratos preparados pela 067 Experience. Durante todo o evento, também circulou um carrinho com a proposta de oferecer vinho em taça, principalmente durante os desfiles.

Quiosque da 067 Vinhos inova e traz espaço para apreciar boas bebidas e comidas ©DIVULGAÇÃO

O dentista Estevom Molica adorou a iniciativa da marca já que diz ser um apaixonado por vinho. “É muito bacana ter no Mato Grosso do Sul empresas que sejam genuinamente nossas e nós somos consumidores de vinho. Achei a proposta muito bacana de apresentar bebidas autorais e mostrar que nós temos bons vinhos, que não necessariamente precisamos consumir só produção de fora do Brasil”, argumenta.





A experiência de visitantes e consumidores mostram o quanto as empresas do Ecossistema Dakila estão alinhadas a inovação e buscam oferecer os melhores produtos e serviços. A participação no MS Fashion Week foi apenas uma amostra de tantos benefícios que essas marcas proporcionam. Conheça os espaços físicos em Campo Grande: O BDM Digital fica na Rua Maracaju, 1297. A Kion Cosmetics está localizada na Rua Rio Grande do Sul, 1142. A 067 Vinhos possui loja física que funciona como distribuidora na Rua Cardoso de Almeida, 316, e também pode ser encontrada no segundo piso do Shopping Campo Grande.





ASSECOM